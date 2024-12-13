Gram Altın İçin Yeni Rekor! Net Tarih Verildi, Uçuşa Hazır Olun
Altın piyasasında hareketlilik sürerken, yatırımcılar gram altın fiyatlarına dair beklentilere odaklanmış durumda. Yıl boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen altın, yeniden yükseliş sinyalleri vermeye başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak 2025 yılına dikkat çekti. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzman tahminleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, uzun süredir 3 bin liranın altında seyrettikten sonra yeniden hareketlenerek 3 bin liranın üzerine çıktı. Ekim ayında tarihi zirveleri test eden gram altın, Kasım ayında sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak son günlerde Çin’in yeniden altın alımlarına başlaması ve piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını tekrar yükselişe geçirdi.
YENİ REKOR UYARISI
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Çin’in altın alımları ons altını 2.700 dolar seviyesine kadar taşıdı. Bu durum gram altın fiyatlarını da etkileyerek 3.062 liraya kadar yükselmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.
KISA VADELİ DALGALANMALAR OLACAK
Memiş, altın fiyatlarının yükselişinde doların uluslararası piyasalardaki değer kazanmasının da etkili olduğunu belirtti. Ancak jeopolitik gerilimlerin azalması ve kar satışlarının devreye girmesiyle altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandığını da vurguladı.
Bununla birlikte, gram altının iç piyasada Dolar/TL kurundan destek alarak yükselişini sürdürebileceğini ifade eden Memiş, ons altın tarafında ise kısa vadeli dalgalanmalar yaşanabileceğini dile getirdi.
2025'TE BU RAKAMA HAZIR OLUN
Uzmanlar, 2025 yılı için altın fiyatlarında tarihi rekorlar bekliyor. İslam Memiş, bu dönemde ons altının 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini ve gram altının 4.500 liraya kadar yükselebileceğini belirtti. Memiş, “2025 yılında altın fiyatlarında bu seviyeler sürpriz olmayacaktır” dedi.
Altın yatırımcıları, 2025 yılında beklenen rekor seviyelerle ilgili heyecanlı bir bekleyiş içinde. Kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da uzmanlar, gram altının orta ve uzun vadede yükseliş trendini koruyabileceği görüşünde birleşiyor.