Gram Altın İçin Yeni Rekor! Net Tarih Verildi, Uçuşa Hazır Olun

Altın fiyatları, uzun süredir 3 bin liranın altında seyrettikten sonra yeniden hareketlenerek 3 bin liranın üzerine çıktı. Ekim ayında tarihi zirveleri test eden gram altın, Kasım ayında sert bir düşüş yaşamıştı. Ancak son günlerde Çin’in yeniden altın alımlarına başlaması ve piyasalardaki hareketlilik, altın fiyatlarını tekrar yükselişe geçirdi.