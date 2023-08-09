Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız
Altın gram fiyatı, ons altın fiyatı düşüşünden etkilenmedi. Yurt içinde dolar/TL kurundan destek alan gram altın fiyatı yeşil bölgede kalmaya devam ediyor.
Ons altın fiyatı geçtiğimiz Cuma günü beklenti altı gelen ABD Tarım Dışı Verisi ile bir miktar yükselmişti. Ancak Fed’in önem verdiği diğer verilerden olan Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı oldukça güçlü gelmiş, piyasa bunu çok umursamamıştı.
Yeni hafta itibarıyla ABD dolar endeksi güçlenirken, ons altın tarafında da güçlü düşüşler yaşanıyor. Dün 1922 dolar seviyesine kadar çekilen altının ons fiyatı, bugün ise 1930 dolar seviyesinde bulunuyor.
Yurt içinde ise gram altın fiyatı ise dolar/TL kurunun yeniden 27 TL seviyesinin üzerine yükselmesi sebebiyle ons tarafındaki düşüşlerin etkisini üzerinde pek fazla hissedemedi. Altının gram fiyatı 1670 TL seviyesinde bulurken, çeyrek altın 2.894 TL, Cumhuriyet altını 11.726 TL’den değerleniyor.
GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ: BU DÖNEMİ MUMLA ARAYACAĞIZ
Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken uzmanlardan da altın fiyatları içim tahmin ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak şunları söyledi: "Gram altında en ufak bir mesele söz konusu değil. Gram altın seyri devam ediyor. Muazzam bir düşüşü beklemediğimizi vurgulamak isterim.