Gram altın için tarih ve rakam verdi: Bu dönemi mumla arayacağız

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ: BU DÖNEMİ MUMLA ARAYACAĞIZ

Piyasalarda tüm bu gelişmeler yaşanırken uzmanlardan da altın fiyatları içim tahmin ve yorumlar gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak şunları söyledi: "Gram altında en ufak bir mesele söz konusu değil. Gram altın seyri devam ediyor. Muazzam bir düşüşü beklemediğimizi vurgulamak isterim.