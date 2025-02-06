Gram Altın için İslam Memiş'ten Uyarı! Rekor Sonrası Altın Tahminleri Peş Peşe Geldi: O Rakama Ulaşabilir Ancak...

Altın fiyatları, Çin-ABD ticaret savaşındaki gerilimin güvenli liman talebini artırması ve yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki yönüne ilişkin ipuçları için ABD istihdam verilerini beklemesiyle rekor seviyelere yakın seyrediyor. Dün 2882,51 dolar ile rekor kıran ons altın güne 2862,64 dolardan tamamlamıştı. Bu sabah yüzde 0,25 artışla 2869,88 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

3.327 liranın üzerine çıkarak rekor kıran gram altın fiyatı bu sabah da yeşil bölgede kalmaya devam ediyor. Altın gram fiyatı 3.313 liradan ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.672 TL ve Cumhuriyet altını da 22.921 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

ANZ'nin emtia stratejisti Soni Kumari, “Yatırımcılar pozisyonlarını açarken bu ralliyi kaçırmamaya çalışıyor çünkü getirilerden memnunlar. Art arda yüksek seviyelere ulaşmasının nedeni de bu. Külçe yakında 3.000 dolar seviyesine ulaşabilir ancak piyasanın konsolide olmasını sağlayacak şey, ticari gerginliklerin hafifletilmesi konusunda biraz netlik olacaktır” dedi.

GRAM ALTINDA KÂR SATIŞI GELEBİLİR

Gram altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti İslam Memiş ise gram altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde geri çekilme olabileceğini belirterek, "Temmuz ayına kadar 3.500-3.700 lira, Temmuz’dan sonra yılın ikinci yarısında 4000, 4.500 lira beklentimizi açıklamıştık. Ancak kısa vadede gerçekleşen bu yükselişlerle kar satışları olacaktır. Bu nedenle gram altın tarafında da bir geri çekilme olacaktır” dedi.

Nakde ihtiyacı olmayanların altın satmaması gerektiğini dile getiren uzman isim, "Gram altın yatırımcısı ile ons yatırımcısı farklı. Gram yatırımcısı nakit ihtiyacı yoksa satmamalı. Almak için ise kar satışları beklenmeli. Ons altında tarafında 2.800 dolar altına sarkmalarda 2.750 ve 2.700 gibi kademeler var. Bunları takip edeceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi