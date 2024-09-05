Gram Altın İçin Fırsat: İslam Memiş Yeni Tarih Verdi!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyardı. Memiş, gram altın için tarih vererek, "Kaçırmayın" dedi.
Döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar en çok kazandıran yatırım aracını araştırırken İslam Memiş'ten bir uyarı geldi. Haber Global'deki habere göre Memiş, yatırımcılar için tarih verdi.
'Sakın kaçırmayın' uyarısında bulunan İslam Memiş şöyle konuştu:
"Doların güçlü olacağını, karşısındaki bütün varlıkların değer kaybedeceğini ifade etmiştim. 33.88'den dolar pozisyonu alanlar oldu. Ons düşünce beklenti karşılandı. 34.03 lira olan dolar kuru var. Dolar/TL kurunda resmi tarafta yine aynı kur var. Dengelenme çabası gerçekleşti. 34 lira altındaki sarkmalar alım fırsatı. Doları yatırım aracı olarak görmüyoruz. Onstaki geri çekilmelere bir fırsat olarak görüyoruz.
Gram altın 2788'e kadar geriledi. Hem ons altında hem gram altında tepki yükselişi bekliyordum. Bizim takip ettiğimiz destek seviyesi 2780 liraydı. Dolar güçlü olduğu için gram altında geri çekilmeler ons kadar hızlı olmuyor. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. 18 Eylül'den sonra gram altın tarafındaki radarımız 2880 lira olacak çünkü. Bu yüzden 2800 altı rakamlar alım fırsatı."