Gram Altın İçin Fırsat: İslam Memiş Yeni Tarih Verdi!

Gram altın 2788'e kadar geriledi. Hem ons altında hem gram altında tepki yükselişi bekliyordum. Bizim takip ettiğimiz destek seviyesi 2780 liraydı. Dolar güçlü olduğu için gram altında geri çekilmeler ons kadar hızlı olmuyor. 2800 lira altı yine kademeli alım için fırsat olmaya devam ediyor. 18 Eylül'den sonra gram altın tarafındaki radarımız 2880 lira olacak çünkü. Bu yüzden 2800 altı rakamlar alım fırsatı."