Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı
Finans Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarda gram altın fiyatları, küresel piyasa takvimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikası üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Temmuz ayında gram altın almayı düşünen yatırımcılara net uyarılarda bulunan Memiş, kritik seviyelere işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altının cuma günü yaşadığı düşüşü değerlendiren İslam Memiş, ons altın ve gram altının artık birbirinden bağımsız hareket ettiğini belirtti. Şu an gram altının 4209 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, “Gram altın için 4150 lira civarı güçlü bir alım seviyesidir. Bu seviyeye her düşüş, yatırımcı için alım fırsatıdır. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerekiyor” dedi. Dolar/TL kurunun etkisiyle gram altında derin bir düşüş beklenmediğini de sözlerine ekledi.
KÜRESEL PİYASALARDA SAKİN HAFTA BEKLENTİSİ
Küresel piyasalarda kısa ve sakin bir haftanın yaşanacağını söyleyen Memiş, ABD’de perşembe öğleden sonra ve cuma günü piyasaların kapalı olacağını hatırlattı. Yurtiçinde ise enflasyon verilerinin piyasaların odağında olacağını belirtti. Ayrıca CHP davası sonrası piyasada yaşanan pozitif havaya dikkat çeken Memiş, Borsa İstanbul’un 9800 puan seviyesinde olduğunu, 9000 puan altının risk bölgesi, 14.000 puanın ise yukarıda takip edilen direnç seviyesi olduğunu kaydetti.
MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Temmuz ayında faiz indirimi olup olmayacağına ilişkin öngörüsünü de paylaşan İslam Memiş, TCMB’nin temmuz toplantısında 350 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar toplamda 3 kez faiz indirimi beklediğini dile getiren Memiş, jeopolitik risklerin artması halinde sürecin sekteye uğrayabileceğini belirtti. Ancak genel beklentinin faiz indirimleri yönünde olduğunu vurguladı.
İŞSİZLİKTE TEK HANELİ SEYİR DEVAM EDİYOR
Türkiye’de işsizlik oranlarına da değinen İslam Memiş, 25 aydır tek haneli rakamların sürdüğünü, bu pozitif tablonun korunduğunu ifade etti. Enflasyon beklentisinin yıl sonuna kadar yüzde 20’li seviyelerde kalacağı tahminini de dile getirdi.
YATIRIMCILARIN RADARINDA GRAM ALTIN VAR
Tüm bu gelişmeler ışığında İslam Memiş, yatırımcıların gram altın için 4150 lira seviyesini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Altının her 4200 lira altına inişinde, sınırlı süreli alım fırsatlarının doğduğuna dikkat çeken Memiş, temmuz ayı boyunca dalgalı bir piyasa yapısına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.