Gram Altın İçin Alım Fırsatı Uyarısı: İslam Memiş Açıkladı

Gram altının cuma günü yaşadığı düşüşü değerlendiren İslam Memiş, ons altın ve gram altının artık birbirinden bağımsız hareket ettiğini belirtti. Şu an gram altının 4209 lira seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, “Gram altın için 4150 lira civarı güçlü bir alım seviyesidir. Bu seviyeye her düşüş, yatırımcı için alım fırsatıdır. Ancak elinizi çabuk tutmanız gerekiyor” dedi. Dolar/TL kurunun etkisiyle gram altında derin bir düşüş beklenmediğini de sözlerine ekledi.