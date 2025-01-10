Gram Altın Fiyatlarının 4000 TL Olacağı Tarihi Söyledi: Saat 16.30 Sonrası için Çifte Senaryo! (10 Ocak Cuma gram, çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatları için kritik gün geldi. 20 Ocak’ta yeniden Beyaz Saray’a dönmeye hazırlanan Donald Trump’ın jeopolitik söylemleri ve ekonomi politikalarına ilişkin mesajları dikkat çekmeye devam ediyor. Trump daha önce 2019’da da gündeme getirdiği Grönland’a olan ilgisini yineleyerek ABD’nin ulusal güvenliği için bu bölgeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

TRUMP NEDEN GRÖNLAND’I İSTİYOR?

Kuzey Kutup Dairesi’nde yer alan Grönland, eriyen buzulların ardından oluşan yeni nakliye güzergahları nedeniyle son yıllarda Çin ve Rusya’nın da ilgisini çekiyor. Jeopolitik açıdan stratejik bir konumda bulunan adanın yer altı zenginlikleri açısından da dikkat çekici olduğu biliniyor.

EK GÜMRÜK VERGİSİ DÜNYA TİCARETİNİ ETKİLEYECEK

Öte yandan Trump’ın ekonomi ekibinin planladığı yeni ticaret politikaları özellikle ek gümrük vergileri getirmeye hazırlanıyor. İthal ürünlere getirilmesi planlanan vergilerin enflasyon üzerinde baskı yaratması ihtimali bulunurken bu durumun altın fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

FED ÜYELERİNİ ENDİŞELENDİREN DURUM

Altın fiyatları üzerinde etkili olan bir diğer konu ise ABD Merkez Bankası Fed’in faiz hamleleri. Son dönemde açıklanan Fed tutanaklarında politik belirsizliklerin enflasyon üzerindeki etkisinin üyeler arasında endişe yarattığı görülüyor. Bu belirsizlikler nedeniyle Fed’in faiz oranlarını daha yüksek seviyelerde tutabileceği ifade ediliyor.

Eğer Trump’ın politikaları netleşmez ve makroekonomik veriler gevşeme yönünde bir işaret vermezse Fed’in temkinli duruşunu sürdürmesi muhtemel görünüyor. Bu durumun ise dolar talebinin artmasına ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesine neden olabileceği belirtiliyor.

GÖZLER İSTİHDAM VERİLERİNDE

Piyasaların merakla beklediği haftanın en önemli verisi olan ABD'nin Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamları saat 16.30'da yayımlanacak. İstihdam edilen kişi sayısının 153 bine inmesi, işsizlik oranının ise yüzde 4,2’de sabit kalması bekleniyor. Zayıf gelecek bir verinin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketine zemin hazırlayabileceği, güçlü veri seti görülmesi halinde ise

baskının devam edeceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (10 OCAK 2025 CUMA)

Ons altın bu sabah kritik veri öncesinde 2.673 dolar seviyesinde bulunuyor. Yurt içinde bankalararası serbest piyasada gram altın fiyatı ise yükselişine bugün de devam ederken ekranlarda 3.040 TL seviyesi görülüyor. Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar altın gram fiyatı 3100 TL’den değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.217 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 21.082 TL seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN İÇİN 4000 TL BEKLENTİSİ

Peki gram altın fiyatları ne olacak? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Muhtemelen bu ay 3.150 TL seviyeleri, daha sonra 3.250 ve 3.300 TL seviyelerini ilk yarı ya da ilk çeyrek itibarıyla görebiliriz. Ama yaz ayları sakin geçecek gibi görünüyor. Ekonomik güvenin artması beklentisi ile. Ama yaz ayları geçtikten sonra yine sene sonuna doğru muhtemelen 4000 TL seviyelerine doğru bir hareket alanına girebiliriz diye düşünüyorum.”

Kaynak: Haber Merkezi