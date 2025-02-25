Gram Altın Fiyatlarında İslam Memiş’ten ‘Mart’ Uyarısı: ‘Çok Sert Düşüş Bizi Bekliyor’

Altın fiyatları dün 2.956,37 dolar/ons ile rekor seviyeye çıktı. Bu sabah ise kâr satışları nedeniyle gerileme yaşandı ve 2938 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Sarı metal üzerinde siyasi haber akışı çok güçlü ve belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın bitmesine yönelik "ciddi görüşmeler" yaptığını ve Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasını yakında imzalayacaklarını belirtti. Rusya-ABD arasında barış görüşmeleri devam ediyor. Trump’ın ajandasında görüşmeler en ön sırada.

FED'İN İKİLİMİ DE BU OLACAK!

ABD ekonomisi gücünü korumaya devam etse de öncü göstergelerde bir ivme kaybı görülüyor. Önümüzdeki süreçte makro verilerin güçsüzlük sinyali üretmeye devam etmesi halinde ABD Merkez Bankası Fed’in ikilem içine girmesi bekleniyor. Bu kapsamda bankanın enflasyonu dizginlemek için faizleri yüksek tutması büyümeyi baskılarken, gevşeme yönünde adım atması halinde enflasyonun daha da hızlanma ihtimalini ortaya çıkarıyor.

Özetle, ekonomik büyümenin ne kadar yavaşlayacağı, enflasyonun seyri ve Fed’in politikaları bu riskin realize olup olmayacağını belirleyecek.

ENFLASYON RİSK UNSURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bu hafta ABD kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) kritik. Fed’in baz aldığı veride manşetin yüzde 2,6’dan 2,5’e, çekirdeğin ise yüzde 2,8’den 2,6’ya inmesi bekleniyor. Böylece Eylül’den beri süren artış yönlü hareket güç kaybedebilir. Ekonomistler beklenti üzerinde bu yükselişin sürmesinin enflasyon üzerindeki endişeleri artırabileceğini dile getiriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içi piyasalarda ise altının gram fiyatı dün 3.463 liranın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak bu sabah ons altın tarafında yaşanan geri çekilme altın gram fiyatı üzerinde de etkili oldu ve serbest piyasada 3.443 liradan ekranlara yansıdı. Aynı dakikalarda çeyrek altın fiyatları 5.952 liradan, Cumhuriyet altını da 24.338 liradan değerleniyor.

MART AYI DÜŞÜŞ AYI OLABİLİR

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş özellikle Mart ayına dikkat çekerek, altın fiyatlarında teknik düzeltme nedeniyle sert düşüşlerin yaşanabileceğini kaydetti. Ancak uzman isim yıl sonu gram altın tahminlerinde henüz bir değişiklik olmadığını, 4000-4500 TL seviyelerinden yılı kapatacak bir altın fiyatının yatırımcının karşısında olduğunu belirtti.

“Ama gerçek olan bir şey var 2.940 dolar seviyesinde bir ons altın var muhtemelen yukarıda 3 bin dolar sınırı var. Psikolojik direnç seviyesi diyelim oraya. Bir şekilde gösterirler ya da göstermezler ama altın tarafında sert bir düşüş bizi bekliyor” diyen uzman isim, “Ama daha yılın ilk çeyreğinde olmamız nedeniyle çok manipülasyon fiyatlamalar, çok sağlıksız fiyatlamalar da gözlemliyoruz. Bitcoin – altın savaşına dikkat çekmiştim Kasım ayında daha yılın ilk çeyreğinde kripto paraları baskılayıp altına yol verdiler. Muhtemelen yine Mart ayında altını baskılayıp bu sefer kripto paralara yol verebilirler diye tahmin ediyorum” şeklinde yorumda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi