Gram Altın Fiyatları Alış Satış Makası Açıldı! Fark 400 Lirayı Aştı (8 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları ve Altın Fiyatları)
Altın ve döviz dalgalı bir seyir izlerken global piyasalar ABD başkanlık seçimi ve Fed faiz kararı ile çalkalandı. Fed piyasa beklentilerini karşılayan faiz indirimi silahını bir kez daha kullandı. Haftanın son gününde ons altın fiyatı kritik 2700 dolar seviyesini yeniden atlamak isterken, gram altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Ancak Kapalıçarşı altın gram fiyatı alış satış fiyatı arasındaki makas 400 lirayı aşmış durumda. İşte 8 Kasım Cuma güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı.
Altın fiyatları ve dolar kuru oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Global piyasalar ABD Başkanlık seçimi ve Fed faiz kararı sonuçlarını yakından izledi. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için piyasa beklentilerine sürprizde bulunmadı. 25 baz puanlık faiz indirimi yapan banka, “Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması konusundaki risklerin kabaca dengeli olduğunu değerlendirmiştir. Ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, komite, her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olmayı sürdürmektedir” mesajını altın ve para piyasalarına verdi.
POWELL’DAN PİYASAYA MESAJ
Toplantının ardından konuşan Başkan Jerome Powell ise, bankanın iki ana hedefinin olduğunu vurguladı: Azami istihdam ve fiyat istikrarı. Gelecekteki faiz indirimlerinin makroekonomik verilere bağlı olacağını belirten Paranın Patronu, hem hızlı hem de yavaş hareket etmenin olası risklerini dengeli bir şekilde yönetmek istediklerini kaydetti. Bu açıklamalar sonrası piyasalarda risk iştahının korunduğu görüldü.
ALTIN FİYATLARI KRİTİK EŞİĞİ AŞMAK İSTİYOR
Tüm bu gelişmeler ile haftanın son gününde global piyasalarda karışık bir seyir izlenirken Altın fiyatlarında önceki gün görülen kar satışları dün yerini alımlara bıraktı. Ons altın fiyatı bu sabah 2.697 dolar seviyesinden işlem görüyor. Altın tekrar 2.700 dolar üstü fiyatlamalara geçmeye çalışıyor.
GRAM ALTIN ALIŞ SATIŞ MAKASI AÇILDI
Yurt içinde gram altın fiyatı 3000 TL’nin altına gerilemişti. Cuma günü altın gram fiyatı yüzde 2’den fazla değer kazanarak 2.997 liraya yükseldi. Ancak İstanbul Kuyumcular Odası’nın (İKO) verilerine bakıldığında Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın fiyatı alış satış arasındaki makas oldukça açıldı. 2.683 liradan alış, 3.112 TL’den satışı yapılan gramda fark 430 lira seviyelerine yükseldi. Çeyrek altın 5.239 TL’den, Cumhuriyet altını da 21.173 TL’den değerleniyor.
DOLAR, EURO BUGÜN KAÇ TL?
Trump’ın zaferiyle birlikte dolar talebinde artış yaşanmasına rağmen dün kar satışları gözlendi. Dolar/TL kuru hafif yukarı yönlü eğilimini sürdürüyor ve bu sabah 34,35 seviyelerinde işlem görüyor.