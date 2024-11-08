Gram Altın Fiyatları Alış Satış Makası Açıldı! Fark 400 Lirayı Aştı (8 Kasım Cuma Güncel Döviz Kurları ve Altın Fiyatları)

Altın fiyatları ve dolar kuru oldukça hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor. Global piyasalar ABD Başkanlık seçimi ve Fed faiz kararı sonuçlarını yakından izledi. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı için piyasa beklentilerine sürprizde bulunmadı. 25 baz puanlık faiz indirimi yapan banka, “Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılması konusundaki risklerin kabaca dengeli olduğunu değerlendirmiştir. Ekonomik görünüm belirsizliğini korurken, komite, her iki hedefine yönelik risklere karşı dikkatli olmayı sürdürmektedir” mesajını altın ve para piyasalarına verdi.