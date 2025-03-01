Gram Altın Fiyatında Yüzde 3'e Yakın Düşüş! Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Eurosu Olanın Yüzü Güldü

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59 değer kazandı. Dolar/TL yüzde 0,28, euro/TL yüzde 1,75 arttı, altının gram fiyatı ise yüzde 2,68, azalış kaydetti.

Gram Altın Fiyatında Yüzde 3'e Yakın Düşüş! Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Eurosu Olanın Yüzü Güldü

BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 puanı ve en yüksek 9.782,23 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,59 üstünde 9.658,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.

Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.

DÖVİZ KURLARINDA KAZANDIRAN EURO OLDU

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 36,5130 liraya, euro yüzde 1,75 artışla 37,9910 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,15, emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,89 ile "borçlanma araçları" fonları oldu.

Kaynak: AA

Etiketler
Altın fiyatları Dolar Euro
TL, Dolar, Euro... 1,6 Milyon Banka Hesabı! Unutulan Paralar TMSF'ye Gitti, 14 Haziran'a Kadar Süre Var 1,6 Milyon Banka Hesabı! Unutulan Paralar TMSF'ye Gitti
Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor
SON DAKİKA: Mazottan Sonra Sıra Benzinde! Akaryakıta Bir İndirim Daha Geliyor: Depoyu Doldurmak için O Tarihi Bekleyin Araç Sahipleri Dikkat! Bir İndirim Daha, Tarih Netleşti
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...' Zorlu Holding’de 'Ramazan Tebriği' Krizi! 'Seni Daha Önce de Uyarmıştım...'
Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması
Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti Terör Örgütü PKK Ateşkes İlan Etti
Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura! ‘Vergiden Kaçarım’ Diyen Herkesi Tek Tek Buldular: Beyanname için Süre Başladı, ‘33 Bin TL’ Detayı Maliye Peşinizde, Gizleyene Ağır Fatura!
Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü Döviz Kredisi İçin Karar! Merkez Bankası Oranı Düşürdü