Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi!
Ekonomist Barış Soydan, dolar fiyatı ile yarışan gram altın fiyatında esas patlamanın yaşanacağı tarihi açıkladı.
Altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Enflasyondan korunmak için yıllardır altın alan vatandaşların bilmesi gereken bir yorum da ekonomist Barış Soydan'dan geldi. Altın piyasasıyla ilgili ekonomik verileri takip eden Soydan, altının ne zaman uçacağını açıkladı.
Dolar endeksindeki ve ABD devlet tahvillerinin faizindeki yükselişin ons altını baskıladığını söyleyen Soydan, "Dolar endeksi yani Amerikan parasının 6 güçlü para karşısındaki değerini izleyen endeks 106 seviyesine yaklaştı. Bu son 6 buçuk ayın en yüksek seviyesi. Altınla dolar birbirinin rakibi biliyorsunuz. Ona birazdan geleceğim.
Bu arada Amerikan 10 yıllık devlet tahvillerinin getirisi yani faizi de yüzde 4.519 ki bu da 2007 yılından bu yana görülen en yüksek seviye. Yani şu anda dolar cinsinden varlıklarda büyük bir cazibe var ve işte küresel sermayenin bir kısmı altından çıkıp tahvillere ve dolara yöneliyor." dedi.
"FED'İN PARA POLİTİKASI BU KADAR SIKIYKEN..."
Ancak Bloomberg'e altına dair çok ilginç bir analiz olduğunu kaydeden Soydan şöyle devam etti:
Aslında FED'in para politikası bu kadar sıkıyken ve yakın dönemde de gevşeme işareti vermiyorken ons altının daha da düşmesi gerekirdi.