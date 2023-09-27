Gram altın fiyatında patlama yaşanacak: Uzman isim tarih verdi!

"FED'İN PARA POLİTİKASI BU KADAR SIKIYKEN..."

Ancak Bloomberg'e altına dair çok ilginç bir analiz olduğunu kaydeden Soydan şöyle devam etti:

Aslında FED'in para politikası bu kadar sıkıyken ve yakın dönemde de gevşeme işareti vermiyorken ons altının daha da düşmesi gerekirdi.