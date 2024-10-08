Gram Altın Fiyatında Gözler O Açıklamada! Gencinden Yaşlısına Tüm Dünya Perşembe Gününü Bekliyor: İslam Memiş 'Acelemiz Yok' Diyerek Uyardı
Gram altın yatırımcıları ‘altın düşecek mi yükselecek mi?’ ve ‘altın almalı mı satmalı mı? gibi sorulara yanıt arıyor. Altın grafiği rekor seviyelerden aşağı doğru oklarını yöneltirken Piyasa Uzmanlı İslam Memiş’ten dikkat çeken bir tavsiye geldi. İslam Memiş, “Ne zamanki ons altında o beklediğimiz düşüşler gelir ki, acelemiz yok, yine biz 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim” dedi.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazandı ile 2 bin 941 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 182 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 943 liradan satılıyor.
Ons altın fiyatı ise tarım dışı istihdam verisinden sonra resesyon endişelerinin neredeyse tükenmesi, Fed tarafından beklenen faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisi ve İsrail açıklamalarından sonra jeopolitik gerilimlerin dinmesiyle birlikte yatay hareketlerin devamını sürdürüyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,6 düşüşle 2 bin 649 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENİYOR
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
FED FAİZ KARARI PİYASALARI ETKİLİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi.
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Piyasalarda gergin ABD enflasyon bekleyişi devam ederken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusu eşliğinde piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.
Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" dedi.
İSLAM MEMİŞ ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELERİ AÇIKLADI
Ons altının 2.644 dolar seviyesinde haftaya satıcılı başladığını hatırlatan Memiş, şunları söyledi:
"Malum ettiğimiz bant aralığında bir bozulma yok, iki haftadır aynı, 2.580-2.680 aralığında. Tabi 2.680 dolar seviyesi test edildiği için 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor. Yine Fed öncesi dolar pozisyonu aldığımız için dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Ne zamanki ons altın 2.580 ve aşağısına sarkar, kademeli alımlar yapmaya başlayacağız. Ama şu anda dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."
Gram altın tarafında da 2.980-3.080 lira aralığını takip edeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, gram altın yatırımcısının yine ons altını takip etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.
GRAM ALTIN YORUMU
Altın gram fiyatının Ons ile yön bulduğunu dile getiren diyen İslam Memiş, şöyle devam etti:
"Gram altın/TL fiyatında ons altın nedenli 2.980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentim geçerliliğini koruyor. Biz Fed öncesi aldığımız dolar pozisyonunu bozmadık. Ne zamanki ons altında o beklediğimiz düşüşler gelir ki, acelemiz yok, yine biz 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim."