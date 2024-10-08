Gram Altın Fiyatında Gözler O Açıklamada! Gencinden Yaşlısına Tüm Dünya Perşembe Gününü Bekliyor: İslam Memiş 'Acelemiz Yok' Diyerek Uyardı

GRAM ALTIN YORUMU

Altın gram fiyatının Ons ile yön bulduğunu dile getiren diyen İslam Memiş, şöyle devam etti:

"Gram altın/TL fiyatında ons altın nedenli 2.980 lira destek seviyesi ile alakalı beklentim geçerliliğini koruyor. Biz Fed öncesi aldığımız dolar pozisyonunu bozmadık. Ne zamanki ons altında o beklediğimiz düşüşler gelir ki, acelemiz yok, yine biz 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini söyleyebilirim."