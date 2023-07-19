Gram altın fiyatı için rekor sonrası tarihi açıkladılar: Her durumda bu rakamı görecek!
Gram altında yeni rekor geliyor. Uzman isim gram altının ne zaman 2 bin TL olacağına dair flaş bir tahminde bulundu.
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri haftanın üçüncü işlem gününde merak konusu oldu. Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali olduğunu söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulundu. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 19 Temmuz 2023 Çarşamba gününün güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN REKOR KIRACAK!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcılar için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. ""İç piyasada altın fiyatının dış piyasadaki etkilerle ve iç piyasada dolar/TL'nin çarpan etkisiyle bir miktar yükseldiğini görüyoruz. Bayram arifesinde 1600 seviyelerine gelen altın 1635 lira civarına ulaşmış durumda. Önümüzdeki günlerde 1650 lira seviyesi geçildikten sonra 1700 lira, ardından 1750 seviyeleri ve sene sonu itibarıyla da gram altında 2 bin lira seviyelerinin görülme ihtimali var." diyen uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"HER HALÜKARDA GRAM ALTIN 2 BİN TL'Yİ GÖRECEK"
Yani sene sonu itibarıyla gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Tabi bu dış piyasadaki ons altının yükselme durumuna da bağlı ama ben her hâlükârda gram altının 2 bin lirayı göreceğini düşünüyorum.
Enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir."