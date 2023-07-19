Gram altın fiyatı için rekor sonrası tarihi açıkladılar: Her durumda bu rakamı görecek!

Enflasyon artışı devam ettiği sürece de vatandaş elindeki parasını korumak için altın alımlarına devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında düğün mevsimine girmiş durumdayız her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da altın alımları artmış durumda. Bu da fiyatları yukarı yönlü etkileyecektir."