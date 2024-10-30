Gram Altın Fiyatı 3000 TL’yi Aştı: Dünyanın Hiçbir Yerinde Yok, 1 Milyon Lirayı da Geçti: Kuyumcular Araba Galerileri İle Yarışıyor

Tonyalı ayrıca, hasır bileziklere olan talebin ekonomik koşullar nedeniyle azaldığını söyleyerek, “Bu bilezikler sadece Trabzon'da üretiliyor ve dünyanın başka hiçbir yerinde bu takıyı yapmak mümkün değil. Ancak her şeyde olduğu gibi hasır bileziklerde de sahtecilik söz konusu. Düşük ayarla üretilen sahteleri var. Buna rağmen Trabzon'dan Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.