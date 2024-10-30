Gram Altın Fiyatı 3000 TL’yi Aştı: Dünyanın Hiçbir Yerinde Yok, 1 Milyon Lirayı da Geçti: Kuyumcular Araba Galerileri İle Yarışıyor
Gram altın fiyatlarının 3000 TL’yi aşmasıyla Trabzon hasır bileziği setlerinin fiyatı da hızla yükseldi. 250 bin TL’den başlayan setler bugün 1 milyon lirayı buldu. Trabzon’a özgü bu bilezik, dünyada başka bir yerde üretilmezken, kuyumcular hasır altın bilezikli set fiyatlarındaki artışın yüzde 70’lere ulaştığını kaydetti.
Kaynak: İHA
Gram altın fiyatının her geçen gün artması dünyaca ünlü coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziği setinin fiyatını da tırmandırıyor. Trabzon hasır bileziği, gram altının artışıyla birlikte geçen seneye oranla fiyatı yüzde 50 civarında artarken, neredeyse otomobil fiyatını solladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, Trabzon hasır bileziği fiyatlarının altın fiyatlarındaki artış ile ciddi şekilde yükseldiğini açıkladı. Geçen yıl setlerin 250 bin TL’den başladığını dile getiren kuyumcu Yazıcı, gram altın fiyatlarının 3 bin lirayı aşması ile bugün 350-450 bin TL seviyesine ulaştığını belirtti. Yazıcı, kısa vadede altının 3500 TL, uzun vadede 4500 TL’yi geçebileceğini de sözlerine ekledi.
"BİR MİLYON TL'Yİ GEÇEN FİYAT VAR"
Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı da Trabzon hasır bilezik setlerinin ayar ve işçiliğine bağlı olarak 1 milyon TL'yi aşan fiyatlara ulaşabileceğini belirtti. Tongalı, geçen yıl ile bu yıl arasında hasır bilezik fiyatlarında ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak şunları ifade etti:
“Geçen yıl 19 kol hasır takımı 150-200 bin TL arasında satılıyordu, ancak bugün böyle bir set 500 bin TL’den aşağı bulunamıyor. Fiyatlar her geçen gün, bir yıl içinde ise yüzde 50-70 oranında artış gösteriyor. En pahalı hasır seti 1 milyon TL’nin üzerine çıkabiliyor.”
Tonyalı ayrıca, hasır bileziklere olan talebin ekonomik koşullar nedeniyle azaldığını söyleyerek, “Bu bilezikler sadece Trabzon'da üretiliyor ve dünyanın başka hiçbir yerinde bu takıyı yapmak mümkün değil. Ancak her şeyde olduğu gibi hasır bileziklerde de sahtecilik söz konusu. Düşük ayarla üretilen sahteleri var. Buna rağmen Trabzon'dan Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.