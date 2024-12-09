Gram Altın Fiyatı 2025’te Ne Olur? 3 Hafta Kala Altın Uzmanı İsim Seviyeyi Açıkladı: 6 Ay Sonra Gelen Hamle

Altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in bir sonraki para politikası hamlelerine ilişkin ipuçları için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verilerini beklemesiyle değer kazandı. Ons altın 2650 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından Cuma gününe göre yüzde 0,20 artışla 2637,11 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde gram altın fiyatı Kapalıçarşı serbest piyasada 3.059 TL’den değerleniyor. 5.149 TL çeyrek altın fiyatları, 20.813 TL de Cumhuriyet altını fiyatları ekranlara yansıyor.

GRAM ALTIN YÜZDE 52, ONS ALTIN YÜZDE 44,6 YÜKSELDİ

Son dönemde özellikle sahte dolar iddiaları ve dövize endeksli yatırım araçlarına olan güven yatırımcıları yeniden sarı metal altına yöneltti. 2023’ün sonundan itibaren güçlü bir yükseliş sergileyen altın fiyatları ons başına 29 Aralık 2023’teki 1820 dolarlık seviyesinden 2790 dolara kadar yükseldi. Bu rekor Ekim 2024’te geldi. ABD tahvil faizlerindeki artış ve dolar endeksindeki yükseliş altın fiyatlarını bu tarihte sonra bir miktar geri çekse de yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman oldu. Yükseliş bu yıl ons altında yüzde 44,6, altın gram fiyatında da yüzde 52’ye ulaştı.

ÇİN 6 AY SONRA ALTIN ALIMLARINA YENİDEN BAŞLADI

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) açıkladığı resmi verilere göre, Çin MB altı aylık bir aranın ardından Kasım ayında rezervleri için altın alımına yeniden başladı. Uzmanlar bu gelişmenin altın fiyatlarına etkisini yorumladı. IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong'a göre, külçe altın fiyatlarını bir miktar güçlendirmek için Çin MB'nin arkalarında olduğunu bilmenin “altın boğaları için iyi bir haber” olabileceğini söyledi ve şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyon verileri önümüzdeki hafta ABD'li politika yapıcılardan şahin bir faiz indirimi gelip gelmeyeceğini belirleyebilir ve bu da Fed'in faiz indirim sürecinde 2025'in başlarına kadar bir duraklamaya zemin hazırlaması halinde ABD dolarının güçlenmesine ve altın fiyatlarının zayıflamasına neden olabilir.”

Saxo Bank emtia stratejisi müdürü Ole Hansen ise, "Yeniden başlatma, PBOC'nin bu rekor yüksek fiyat seviyelerine alıştığına ve ne olursa olsun rezerv oluşturmaya hazır olduğuna dair bir sinyal gönderecek" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Uzmanlar 2025 yılında jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve küresel ekonomik belirsizliklerin altına olan talebi artıracağını öngörüyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu ek vergi adımlarının küresel gıda ve hizmet enflasyonunu artırabilecek unsurlar arasında yer aldığını dile getiriyorlar. Bu durumun da altın fiyatlarına olumlu yansıyacağı kaydediliyor.

GRAM ALTIN İÇİN ‘4000 TL’ TAHMİNİ

Ancak yurt içindeki özellikle küçük yatırımcının yastık altı tercihleri olan gram altın fiyatları için senaryonun ne olacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk 2025 altın gram fiyatı tahminini şöyle açıkladı:

“Vatandaşlar enflasyonun düşeceğine inanırsa altın alımları biraz çekilebilir. Ama 26 Aralık itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 200-250 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Bu da altın fiyatlarını destekleyecek bir gelişme. 3020-3040 TL seviyelerinde olan 24 ayar altının gram fiyatının sene sonunda 3250-3450 TL aralığında yılı kapatması bekleniyor. 2025 itibarıyla da dövizdeki hafif yukarı yönlü seyir ile muhtemelen 3500 TL’den sonra 4000 TL’ye doğru fiyat hareketi görebiliriz. Portföylerde yüzde 40 altın olmasını daha doğru buluyorum. Borsada toparlanma var. Borsada da seçici olmak kaydıyla yüzde 30 civarında, 5 taneyi geçmemek üzere hisse senedi bulundurulabilir. Yüzde 5 seviyelerinde de dolar tutulması daha doğru olur.”