Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor

Enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olarak kabul edilen altında, yatırımcının tercihi değişti. Gram altına göre daha nadir bulunan ve daha değerli olan gremse altın yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor - Resim: 1

Altın piyasasında yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gremse altın, hem güvenli bir liman arayanlara hem de koleksiyonerlere hitap ediyor. Gram altının yaklaşık 20 katı değerinde olan bu özel altın türü, son dönemde yatırımcıların alternatif tercihi haline geldi.

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Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor - Resim: 2

Gram altının aksine daha az bulunan gremse altın, bu özelliği sayesinde yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Yaklaşık 40 mm çapı ve 17,54 gram ağırlığıyla tam altının 2,5 katı büyüklüğünde olan gramse altın, Atatürk portresi ve tarihi motiflerle süslü tasarımıyla hem yatırım hem de koleksiyon değeri taşıyor.

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Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor - Resim: 3

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYAT TABLOSU

Gram Altın: Alış 2.974,10 TL / Satış 2.969,0560 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.864,00 TL / Satış 4.854,3000 TL

Yarım Altın: Alış 9.759,00 TL / Satış 9.709,76 TL

Tam Altın: Alış 19.227,68 TL / Satış 19.730,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.458,00 TL / Satış 19.363,5700 TL

Ata Altın: Alış 19.916,48 TL / Satış 20.417,06 TL

Ons Altın: Alış 2.627,16 Dolar / Satış 2.624,19 Dolar

Gremse Altın: Alış 48.282,37 TL / Satış 49.091,00 TL

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