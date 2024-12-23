Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor

Gram altının aksine daha az bulunan gremse altın, bu özelliği sayesinde yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Yaklaşık 40 mm çapı ve 17,54 gram ağırlığıyla tam altının 2,5 katı büyüklüğünde olan gramse altın, Atatürk portresi ve tarihi motiflerle süslü tasarımıyla hem yatırım hem de koleksiyon değeri taşıyor.