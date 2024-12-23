Gram Altın Devri Bitti: Parası Olan Artık Kuyumcudan Bu Altını Alıyor
Enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olarak kabul edilen altında, yatırımcının tercihi değişti. Gram altına göre daha nadir bulunan ve daha değerli olan gremse altın yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasında yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gremse altın, hem güvenli bir liman arayanlara hem de koleksiyonerlere hitap ediyor. Gram altının yaklaşık 20 katı değerinde olan bu özel altın türü, son dönemde yatırımcıların alternatif tercihi haline geldi.
Gram altının aksine daha az bulunan gremse altın, bu özelliği sayesinde yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. Yaklaşık 40 mm çapı ve 17,54 gram ağırlığıyla tam altının 2,5 katı büyüklüğünde olan gramse altın, Atatürk portresi ve tarihi motiflerle süslü tasarımıyla hem yatırım hem de koleksiyon değeri taşıyor.
İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYAT TABLOSU
Gram Altın: Alış 2.974,10 TL / Satış 2.969,0560 TL
Çeyrek Altın: Alış 4.864,00 TL / Satış 4.854,3000 TL
Yarım Altın: Alış 9.759,00 TL / Satış 9.709,76 TL
Tam Altın: Alış 19.227,68 TL / Satış 19.730,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 19.458,00 TL / Satış 19.363,5700 TL
Ata Altın: Alış 19.916,48 TL / Satış 20.417,06 TL
Ons Altın: Alış 2.627,16 Dolar / Satış 2.624,19 Dolar
Gremse Altın: Alış 48.282,37 TL / Satış 49.091,00 TL