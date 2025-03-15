Gram Altın Böyleyse Sakın Almayın! 40 Yıllık Kuyumcu Büyük Hileyi İtiraf Etti

Gram Altın Böyleyse Sakın Almayın

Altın fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterdiği için, gram altın veya çeyrek altın gibi altınları almadan önce piyasadaki fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Piyasadan çok daha düşük fiyatlara satılan altınlar genellikle sahte olabilir veya saflık oranı düşük olabilir.

İkinci El Altın Alırken Dikkatli Olun

İkinci el altın almak daha cazip fiyatlar sunduğu için bazı yatırımcılar tarafından tercih edilir. Ancak sahte ya da düşük ayarlı altın riskine karşı dikkatli olunmalıdır. İkinci el altın alırken kuyumcudan garanti belgesi veya sertifika talep edin. Güvenilir olmayan yerlerden ikinci el altın almak, sahte altın riski doğurabilir.

İşçilik ve Tasarım Fiyatlarını Göz Ardı Etmeyin

Özellikle takı olarak altın alırken, sadece gramaj değil, işçilik maliyeti de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Altın bilezik, kolye veya yüzük gibi ürünlerde işçilik ne kadar fazlaysa, bozdurma esnasında o kadar fazla değer kaybı yaşanabilir. Yatırım amaçlı alıyorsanız işçiliği az olan gram altın veya külçe altınları tercih edin.