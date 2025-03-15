Gram Altın Böyleyse Sakın Almayın! 40 Yıllık Kuyumcu Büyük Hileyi İtiraf Etti
Altın, doğru yaklaşımla uzun vadede karlı bir yatırım aracı olabilir ancak güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak ve detaylara dikkat etmek büyük önem taşır. 40 yıllık kuyumcu, gram altın alırken en sık yapılan hataları itiraf etti. Gram altın böyleyse sakın almayın!
Kaynak: Haber Merkezi
Altın, yüzyıllardır en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak doğru altın yatırımı yapmak ve sahte ya da düşük kaliteli ürünlerden kaçınmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. 40 yıllık kuyumcu, altın alırken en sık yapılan hataları ve dikkat edilmesi gerekenleri itiraf etti. İşte özellikle gram altın yatırımı yaparken göz önünde bulundurmanız gerekenler...
Sertifikalı Ürünler Tercih Edilmeli
Altın alırken mutlaka sertifikalı ürünler tercih edilmelidir. GIA (Gemological Institute of America) gibi güvenilir kuruluşlardan alınan sertifikalar, altının saflığını ve kalitesini garanti eder. Sertifikasız ürünler, altının gerçek olup olmadığı konusunda şüphe yaratabilir ve yatırımcılara risk oluşturabilir. Bu yüzden altın alırken kuyumcudan orijinallik sertifikasını mutlaka isteyin.
Karat Oranına Mutlaka Bakın
Altının değeri, karat oranına göre belirlenir. 24 ayar altın %99.9 saflıkta, 22 ayar ise %91.6 saflıkta olur. Takı amaçlı kullanılan altınlar ise genellikle 18 veya 14 ayardır. Yatırım amacıyla altın alıyorsanız mümkün olduğunca 24 ayar veya 22 ayar altınları tercih edin.
Gram Altın Böyleyse Sakın Almayın
Altın fiyatları günlük olarak değişkenlik gösterdiği için, gram altın veya çeyrek altın gibi altınları almadan önce piyasadaki fiyatlarını mutlaka kontrol edin. Piyasadan çok daha düşük fiyatlara satılan altınlar genellikle sahte olabilir veya saflık oranı düşük olabilir.
İkinci El Altın Alırken Dikkatli Olun
İkinci el altın almak daha cazip fiyatlar sunduğu için bazı yatırımcılar tarafından tercih edilir. Ancak sahte ya da düşük ayarlı altın riskine karşı dikkatli olunmalıdır. İkinci el altın alırken kuyumcudan garanti belgesi veya sertifika talep edin. Güvenilir olmayan yerlerden ikinci el altın almak, sahte altın riski doğurabilir.
İşçilik ve Tasarım Fiyatlarını Göz Ardı Etmeyin
Özellikle takı olarak altın alırken, sadece gramaj değil, işçilik maliyeti de fiyatı etkileyen önemli bir faktördür. Altın bilezik, kolye veya yüzük gibi ürünlerde işçilik ne kadar fazlaysa, bozdurma esnasında o kadar fazla değer kaybı yaşanabilir. Yatırım amaçlı alıyorsanız işçiliği az olan gram altın veya külçe altınları tercih edin.