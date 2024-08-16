Gram Altın 900 Lira Birden Değişecek! Uzmanı Tarih Verdi
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın, döviz ve borsa gibi yatırım araçlarına yönelik dikkat çekici öngörülerde bulundu. Memiş, gram altın için 3 bin 500 TL seviyesini işaret ederek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Finans analisti İslam Memiş, ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında artış gösterdiğini, yıllık bazda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleştiğini belirtti. Memiş, bu verilerin piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu ancak yıllık bazda beklentinin altında kaldığını vurguladı.
Memiş, Fed’in Eylül ayından itibaren faiz indirimine gitmesinin büyük olasılık taşıdığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) da Kasım ve Aralık aylarında toplam 500 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediğini dile getirdi. Merkez bankalarının faiz indirimine gitmesinin dünya ekonomisine önemli etkileri olacağını belirten Memiş, bu süreçte doların değer kaybedebileceğini ve altın gibi varlıkların değer kazanabileceğini söyledi.
BORSA:
Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksinde 9 bin 865 puan seviyesinde bir seyir olduğunu belirten Memiş, 9 bin 850 ile 10 bin 200 puan aralığının bu hafta takip edilmesi gerektiğini söyledi.
DÖVİZ:
Dolar kurunun 33,55 TL seviyesinde yatay bir baskılanma yaşadığını ifade eden Memiş, bu süreç sona erdiğinde dolar kurunun yıl sonunda 40-45 TL bandına ulaşabileceğini öngördü. Euro/dolar paritesinin direnç seviyesine yaklaştığını, yıl sonuna kadar 1,12 seviyesinin beklenmesi gerektiğini belirtti.
ONS ALTIN:
Ons altının 2 bin 457 dolar seviyesine gerilediğini söyleyen Memiş, Orta Doğu’daki gerilimlerin artması durumunda ons altının 2 bin 520-2 bin 540 dolar seviyelerine yükselebileceğini, yıl sonunda ise 3 bin dolara ulaşabileceğini dile getirdi.
GRAM ALTIN:
Gram altının bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 TL seviyesini iki kez test ettiğini belirten Memiş, Ağustos ayı sonuna kadar 2 bin 730 TL seviyesini beklediğini, yıl sonunda ise gram altının 3 bin-3 bin 500 TL aralığında olacağını öngördü.
GÜMÜŞ:
Ons gümüşün 27,74 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, gümüşün hala ucuz kaldığını ve 27,50-29 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gümüşün gram fiyatının ise 30 TL seviyesinde olduğunu ve bu seviyenin altına düşmesinin alım fırsatı yaratacağını söyledi.
İslam Memiş'in bu öngörüleri, yatırımcılar için önemli ipuçları sunarken, özellikle gram altın konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.