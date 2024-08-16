Gram Altın 900 Lira Birden Değişecek! Uzmanı Tarih Verdi

GRAM ALTIN:

Gram altının bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 TL seviyesini iki kez test ettiğini belirten Memiş, Ağustos ayı sonuna kadar 2 bin 730 TL seviyesini beklediğini, yıl sonunda ise gram altının 3 bin-3 bin 500 TL aralığında olacağını öngördü.