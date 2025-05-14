Gözü Kapalı Çalışıyorlar, 1 Dakikada 1 Tane Yapıyorlar: Saniyelerle Yarışıp Servet Kazanıyorlar
75 yaşındaki Hüseyin Arslan’ın kurduğu 20 kişilik enginar soyma ekibi, günde 1.000 enginarı gözü kapalı soyuyor. Enginarın karararak leke bırakmaması için bir taneyi en geç 1 dakika içinde bitirmek zorunda olan ustalar saniyelerle yarışıp günlük 2 bin 500 TL kazanıyor.
Kaynak: AA
Enginar üretiminin merkezlerinden Aydın'da her yıl hasat zamanı dikkat çeken bir ekip sahneye çıkıyor. Yarım asırdır elinde bıçakla enginar soyan 75 yaşındaki Hüseyin Arslan, yıllar içinde büyüyen iş hacmini karşılamak için kendi "enginar soyma timini" kurdu. Arslan ve 20 kişilik deneyimli ekibi, sadece el emeğiyle günde binlerce enginar soyuyor. Enginarın karararak leke bırakmaması için bir taneyi en geç 1 dakika içinde bitirmek zorunda olan ustalar saniyelerle yarışıp günlük 2 bin 500 TL kazanıyor.
SEYYAR TEZGAHTAN KOOPERATİFE UZANAN BAŞARI
Ankara’da genç yaşlarında seyyar tezgahta enginar soyup satarak geçimini sağlayan Hüseyin Arslan, zamanla işini büyüterek profesyonel bir ekiple Türkiye’nin dört bir yanına hizmet verir hale geldi. Bugün, Aydın Enginar Kooperatifi ile iş birliği yapan ekip, coğrafi işaretli Aydın enginarlarının soyulmasında adeta makinelere taş çıkarıyor.
EN GEÇ 1 DAKİKA İÇİNDE BİTİRMEK ZORUNDALAR
Soyma işlemi için İtalya’dan getirilen pahalı makinelerin bile yetersiz kaldığı bu işte, Arslan’ın timi saniyeler içinde enginarları soyup su dolu kaplara bırakıyor. Ustalar, enginarın karararak leke bırakmaması için bir taneyi en geç bir dakika içinde bitirmek zorunda. Bu da günlük 800 ila 1000 enginar arasında değişen performans anlamına geliyor.
GÖZÜ KAPALI BİLE SOYUYORLAR
Ekipteki ustalar, özel olarak yaptırılan son derece keskin bıçaklarla adeta gözleri kapalı şekilde çalışıyor. Tecrübe, hız ve dikkat gerektiren bu işte yanlış bir hareket parmak kesilmesiyle sonuçlanabiliyor. Ustalar, enginarın etli kısmına zarar vermeden, hassas bir soyum işlemi gerçekleştirmek zorunda.
SANİYELERLE YARIŞIP GÜNDE 2 BİN 500 TL KAZANIYORLAR
Kooperatiften alınan bilgilere göre, işçiler soydukları enginar başına 2 ila 2,5 TL kazanıyor. Bu da günde 1000’e yakın enginar soyan bir ustanın günlük gelirinin 2500 TL’ye ulaşabileceği anlamına geliyor. Ancak bu kazanca rağmen gençlerin mesleğe ilgisi oldukça düşük. Hüseyin Arslan, yeni ustalar yetiştirmekte zorlandıklarını söylüyor.
KADINLAR TOPLUYOR, ERKEKLER SOYUYOR
Aydın Enginar Kooperatifi Başkanı Kenan Kaçar, tarladan toplanan enginarların kadınlar tarafından toplandığını, soyma işleminin ise erkek ustalar tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. İşin zor ve riskli olduğunu vurgulayan Kaçar, soyma işleminin ürün kalitesini doğrudan etkilediğini ifade ediyor.