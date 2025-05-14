Gözü Kapalı Çalışıyorlar, 1 Dakikada 1 Tane Yapıyorlar: Saniyelerle Yarışıp Servet Kazanıyorlar

Enginar üretiminin merkezlerinden Aydın'da her yıl hasat zamanı dikkat çeken bir ekip sahneye çıkıyor. Yarım asırdır elinde bıçakla enginar soyan 75 yaşındaki Hüseyin Arslan, yıllar içinde büyüyen iş hacmini karşılamak için kendi "enginar soyma timini" kurdu. Arslan ve 20 kişilik deneyimli ekibi, sadece el emeğiyle günde binlerce enginar soyuyor. Enginarın karararak leke bırakmaması için bir taneyi en geç 1 dakika içinde bitirmek zorunda olan ustalar saniyelerle yarışıp günlük 2 bin 500 TL kazanıyor.