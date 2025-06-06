Gözleri Görmüyor, Elleriyle Hissederek Yapıyor! Müşterileri Kapısından Ayrılmıyor
İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan görme engelli Zekeriya Yüce’nin azmi ve başarı hikayesi, adeta ilham kaynağı oluyor. Sağ gözü doğuştan görmeyen, sol gözünde ise yalnızca yüzde 50 oranında görme yetisi olan Yüce, 25 yıldır bıçak bileme işini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Gözleriyle değil, elleriyle hissederek yaptığı bu iş sayesinde bugün siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Henüz 12 yaşında dayısının yanında başladığı bileme işini 17 yaşında kendi dükkanını açarak profesyonel hale getiren Zekeriya Yüce, "İlk açtığım senelerde, müşteri bir bıçak biletmeye dükkana geldiğinde 'Usta yok mu?' diyorlardı, ben de 'Bileyici benim' diyordum; tabii tereddüt ediyorlar ama zar zor da olsa bıçağı bırakıyorlardı. Sonra biledikten sonra bir dahaki yıl bir müşteri, on müşteri getiriyordu. Dükkanımda bir de yaşlı bir amcamız vardı, o göz kulak olurdu bize. Onun kontrolünde biliyordum, o da eski bıçakçılardandı, sayesinde millet güvenerek bıçak getirmeye başladı" diyerek zorlukla geçen ilk yıllarını anlatıyor.
25 YILDIR GÖZLERİ GÖRMEDEN YAPIYOR, SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR
Dükkanının başından geçen onlarca anıdan biri ise hala hafızasında taze. Yüce, o zamanları şöyle anlatıyor:
Bıçakların ağzını görmeden bileme yapıyorum. Ellerimle hissederek biliyorum ve yaklaşık 25 yılda hiçbir şikayetle karşılaşmadık, gün geçtikçe işlerimiz arttı; millet memnun ki bize geliyor. Çok zorluklar çektim; ilk açtığım yıllarda bir iki müşteriyle dükkanı kapatıyorduk ama şimdi Allah'a şükür sabahlıyoruz.
'BIÇAĞIN KESKİNLİĞİ ELLERİMLE HİSSEDİYORUM'
Zekeriya Yüce, görmeden bile bileme yapabiliyor. Çünkü yılların verdiği tecrübeyle, bıçaktaki her kıvrımı ve keskinliği elleriyle hissedebiliyor. "Yaklaşık 25 yıldır tek bir şikayet bile almadım" diyen Yüce, özellikle Kurban Bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını belirtiyor.
Dükkanındaki iş yükü o kadar fazla ki, bazı günler bıçakları bir gün sonra teslim edebildiklerini belirten Yüce, “Yoğunluktan dolayı hemen alamayan müşteriler oluyor ama yine de vazgeçmiyorlar. O yüzden özellikle bayramdan 10 gün önce bıçaklarını getirsinler” diyerek vatandaşlara da çağrıda bulunuyor.