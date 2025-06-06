Gözleri Görmüyor, Elleriyle Hissederek Yapıyor! Müşterileri Kapısından Ayrılmıyor

'BIÇAĞIN KESKİNLİĞİ ELLERİMLE HİSSEDİYORUM'

Zekeriya Yüce, görmeden bile bileme yapabiliyor. Çünkü yılların verdiği tecrübeyle, bıçaktaki her kıvrımı ve keskinliği elleriyle hissedebiliyor. "Yaklaşık 25 yıldır tek bir şikayet bile almadım" diyen Yüce, özellikle Kurban Bayramı öncesinde işlerin yoğunlaştığını belirtiyor.

Dükkanındaki iş yükü o kadar fazla ki, bazı günler bıçakları bir gün sonra teslim edebildiklerini belirten Yüce, “Yoğunluktan dolayı hemen alamayan müşteriler oluyor ama yine de vazgeçmiyorlar. O yüzden özellikle bayramdan 10 gün önce bıçaklarını getirsinler” diyerek vatandaşlara da çağrıda bulunuyor.