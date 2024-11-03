Gözler Yarına Çevrildi! MTV, Ehliyet ve Pasaporta Ne Kadar Zam Gelecek?
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ehliyet ve pasaport gibi birçok ödeme kaleminde zam oranını belirleyecek yeniden değerleme oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve çeşitli kamu hizmetlerine yapılacak zam oranı, yarın açıklanacak enflasyon verileriyle kesinleşecek. Yeniden değerleme oranı, her yıl ekim ayı itibarıyla gerçekleşen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yi-ÜFE) göre belirleniyor.
FİYAT ENDEKSİ YARIN AÇIKLANIYOR
TÜİK'in, Ekim ayı fiyat endekslerini bu yıl 4 Kasım’da açıklaması bekleniyor. Bu oran, kamu hizmetlerinden pasaport defteri gibi ürünlerin ücretlerine, harçlara, vergi ve cezalara kadar birçok kalemde otomatik zam anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanların, zam oranını artırma veya azaltma yetkileri bulunsa da bu yetkiler genellikle sınırlı ve nadiren kullanılıyor.
KISMİ BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR
Eylül ayı itibarıyla Yi-ÜFE ortalaması yüzde 44,81 olarak kaydedildi. Geçen yıl ekim ayındaki Yi-ÜFE artışı yüzde 1,94 seviyesindeydi. Bu yıl, Yi-ÜFE artışı benzer ya da daha düşük kalırsa, yeniden değerleme oranında kısmi bir düşüş olabilir. Ancak büyük bir gerileme beklenmiyor; düşüş, yalnızca ekim ayı Yi-ÜFE çok düşük olursa birkaç puanla sınırlı kalacak.
ORANA GÖRE ZAMLAR NETLEŞECEK
2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak belirlenmişti. Bu oran, vatandaşların ödeyeceği vergi, harç ve cezaları doğrudan etkiliyor. Örneğin, gelir vergisi dilimlerinde yüzde 15'lik kısmın sınırı, yeniden değerleme oranına göre şekilleniyor. Ayrıca, işverenlerin günlük yemek istisnaları, kira gelirleri vergilemesi ve çeşitli kamu hizmetleri ücretleri de bu oran doğrultusunda güncellenecek. Pasaport, ehliyet, trafik cezaları, çevre temizlik vergisi gibi pek çok ödeme kalemi, yeniden değerleme oranındaki artışla zamlanacak.