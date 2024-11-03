Gözler Yarına Çevrildi! MTV, Ehliyet ve Pasaporta Ne Kadar Zam Gelecek?

FİYAT ENDEKSİ YARIN AÇIKLANIYOR

TÜİK'in, Ekim ayı fiyat endekslerini bu yıl 4 Kasım’da açıklaması bekleniyor. Bu oran, kamu hizmetlerinden pasaport defteri gibi ürünlerin ücretlerine, harçlara, vergi ve cezalara kadar birçok kalemde otomatik zam anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanların, zam oranını artırma veya azaltma yetkileri bulunsa da bu yetkiler genellikle sınırlı ve nadiren kullanılıyor.