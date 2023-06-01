Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam
Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz günlerde işaret ettiği 500 dolar seviyesi alt sınır olarak belirlendi.
Milyonlarca kişi maaş zamları için gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Memur zammı, emekli zammı ve asgari ücret zammı için Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlar da şekil alacak. Zam oranının belli olmasına sadece 2 veri kalırken, Mayıs ayı enflasyonu daha da kritik bir hale geldi.
Seçimlerin ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir numaralı gündemi asgari ücret olacak.
BAKAN BİLGİN 500 DOLAR SEVİYESİNİ İŞARET ETMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı için dolar üzerinden bir rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir." demişti.
REFAH PAYI EKLENECEK
Bakan Bilgin'in işaret ettiği 500 dolar seviyesi alt sınır olarak belirlenmiş durumda. Bu rakama refah payının da eklenmesi bekleniyor. Yeni asgari ücrette enflasyon rakamları da kritik bir öneme sahip.