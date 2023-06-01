Gözler Temmuz ayına çevrildi: İşte asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam

Milyonlarca kişi maaş zamları için gözünü enflasyon rakamlarına çevirmiş durumda. Memur zammı, emekli zammı ve asgari ücret zammı için Temmuz ayında belli olacak 6 aylık enflasyon ile yeni maaşlar da şekil alacak. Zam oranının belli olmasına sadece 2 veri kalırken, Mayıs ayı enflasyonu daha da kritik bir hale geldi.