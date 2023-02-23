Gözler saat 14.00'te: Dolarda hareketli anlar!

Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, piyasaların beklentisi politika faizinin yüzde 9'dan, yüzde 8'e indirilmesi yönünde.

Merkez Bankası'nın faiz indireceği endişesiyle dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,88 TL'den işlem görüyor. Dolar/TL, dün yatay seyirle günü 18,87 TL'den kapatmıştı.

DOLARDA FED BASKISI

Öte yandan ABD'de güçlenen enflasyon baskısı ve Fed'in para politikasına yönelik belirsizlikler dolar/TL üzerindeki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Ayrıca dün açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Kaynak: Gerçek Gündem