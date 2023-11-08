Gözler onların üstünde: Türkiye'de sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gözaltına alınmasından sonra gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Peki Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin kazancı ne kadar?
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanması, Türkiye'de gündemi sosyal medya fenomenlerine çevirdi. Sosyal medya fenomenlerinin aylık kazancı merak edilirken, konuyla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'de 170 bin kadar influencer olduğu tahmin ediliyor. Influencerlar, 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları için gelir vergisi ödemiyor. Uzmanlar, çoğu fenomenin kripto paralar aracılığıyla ödemeleri aldığını ve şahsi hesaplarına aktardığını ifade ediyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre; Reklamcılar Derneği'nin Türkiye Medya Yatırımları raporuna göre bu yılın ilk altı ayında influencer pazarlaması için şirketlerin yaptığı reklam yatırımları 1 milyar 709 milyon TL'ye ulaştı. Rakamlar bu alanda geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 kat artışa işaret ediyor.
Reklamcılar Derneği, influencer pazarlamanın 2022'den 2023'ün ilk yarısına dek yüzde 176 büyüme kaydettiğine işaret ediyor. Dijital medya alanında influencer pazarlamanın büyüme trendine devam ettiğini aktaran dernek, markaların tüketiciye ulaşmak ve dikkat çekmek için bu alana daha fazla yatırım yaptığını ifade ediyor.
Rapora göre geçen yıl markaların yüzde 35'i influencer pazarlaması için 2 milyon TL'den yüksek bir bütçe ayırdı. Markaların yüzde 18'inin pazarlama bütçesi 5 milyon TL'nin üzerinde oldu.
Creatorden'in raporu Türkiye'de faaliyet gösteren 50 civarı global ve yerel şirketle yaptığı anket sonuçlarına dayanıyor.
Anket sonuçlarına göre geçen yıl influencer işbirlikleri için en fazla kullanılan platform yüzde 97,7 ile Instagram olurken bu platformu yüzde 48,8 ile YouTube ve yüzde 46,5 ile TikTok izledi.Ankete katılan pazarlama profesyonellerinin yüzde 21'i Twitch, yüzde 14'ü Facebook ve Spotify, yüzde 11,6'sı LinkedIn üzerinden de anlaşmalar yaptıklarını belirtti.
Nasıl gelir elde ediyorlar?
Creatorden'e göre influencerlar firmalarla yaptıkları anlaşmalar dahilinde en fazla paylaşım karşılığı ücret alırken satış komisyonu, ücretsiz ürün ya da indirim kodu alanlar da var.
Ankete katılanların yüzde 82'si işbirliklerinde ödeme yolu olarak paylaşım karşılığı ücreti tercih ettiklerini belirtirken, ücretsiz ürün/servis yüzde 38, satış komisyonu yüzde 13, indirim kodu yüzde 11'de kaldı. Katılımcıların yüzde 13'ü erişim, etkileşim ve izlenmeye dayalı performans bazlı ödeme de yaptığını belirtti.