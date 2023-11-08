Gözler onların üstünde: Türkiye'de sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor?

Türkiye'de 170 bin kadar influencer olduğu tahmin ediliyor. Influencerlar, 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançları için gelir vergisi ödemiyor. Uzmanlar, çoğu fenomenin kripto paralar aracılığıyla ödemeleri aldığını ve şahsi hesaplarına aktardığını ifade ediyor.