Gözler Merkez Bankası'nın Faiz Kararında

Pandemi sonrası başlayan parasal sıkılaşma adımları dünyanın gelişmiş ülkelerinde peş peşe adımlarla tersine dönerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine açık kapı bırakan açıklamalarının ardından gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün yapacağı PPK toplantısına çevrildi.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI AÇIKLANACAK FAİZ KARARINDA

5 aydır politika faizini yüzde 50 seviyesinde koruyan TCMB'nin bu ay faiz indirimini masaya getireceği iddia edilirken, gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının peş peşe faiz indirimine gideceğine yönelik açıklamaları, yurt içi piyasalarda da beklentilerin değişmesine neden oldu.

Enflasyonun halihazırda yüksek seyir izlemeye devam etmesine karşın çok sayıda ekonomist, TCMB'nin bu ay faizlerde düşüş maratonuna start verebileceğini belirtirken, piyasaların gözü kulağı 14.00'de açıklanacak faiz kararına çevrilmiş durumda.

FED, YILLAR SONRA İNDİRİM SİNYALİ VERDİ



Perşembe ve cuma günleri ise Kansas City Fed Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda Fed başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.



Öte yandan, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari dün yaptığı açıklamada risk dengesinin değiştiğini belirterek, Eylül ayında potansiyel bir faiz indirimini tartışmanın uygun bir seçenek olduğunu kaydetti.

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 3,88'de dengelenirken, dolar endeksi ise dün yüzde 101,85'le 2 Ocaktan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından, şu sıralarda 102,0 seviyesinde bulunuyor.