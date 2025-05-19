Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporunda: Perşembe Günü Açıklanacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Perşembe günü Enflasyon Raporu 2025-II’yi kamuoyuyla paylaşacak. Sunumda yeni yıl sonu enflasyon tahminleriyle birlikte küresel gelişmeler ve iç dinamikler de değerlendirilecek. Yıl sonu enflasyon hedefi daha önce yüzde 24 olarak açıklanmıştı.

Gözler Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporunda: Perşembe Günü Açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı kapsamında 23 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Karahan, Merkez Bankası'nın yıl sonuna ve önümüzdeki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini güncellenmiş haliyle açıklayacak. Ayrıca sunumda, küresel ekonomik görünüm, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve para politikası duruşuna dair detaylı değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor.

YÜZDE 24 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Bu yılın ilk Enflasyon Raporu’nda 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. 2025 yılı için tahmin yüzde 12 seviyesinde sabit tutulurken, orta vadeli hedefin ise 2027 sonunda yüzde 8’e gerilemesi öngörülmüştü. Ekonomistler, Karahan’ın açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın mevcut para politikası duruşuna dair yeni sinyaller verip vermeyeceğini de yakından takip edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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