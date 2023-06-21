Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı

Memur ve emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor. Düzenlemede 2023'ün ilk 6 aylık enflasyonu baz alınacak ancak bu orana refah payı da eklenecek.