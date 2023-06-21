Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı
Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasının ardından gözler memur ve emekli zammının en olacağına çevrildi. Emekli ve memur zammının yüzde 40-45 oranında olacağı iddia ediliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında karar çıktı ve yeni asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından sıra memur ve emekli zammına gelirken, yüzde 40-45'lik bir artış bekleniyor.
Memur ve emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor. Düzenlemede 2023'ün ilk 6 aylık enflasyonu baz alınacak ancak bu orana refah payı da eklenecek.
Kamu işçisine geçtiğimiz günlerde yüzde 45 oranında zam yapılmıştı. Memurlar bu artışın kendilerine de yansıtılmasını istemişti. Memur ve memur emeklisinin zammında yüzde 45 oranın referans alınması beklenirken, oranın yüzde 40-45 olacağı konuşuluyor.
Eğer memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.