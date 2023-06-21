Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı

Asgari ücretin 11 bin 402 lira olmasının ardından gözler memur ve emekli zammının en olacağına çevrildi. Emekli ve memur zammının yüzde 40-45 oranında olacağı iddia ediliyor.

Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı - Resim: 1

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında karar çıktı ve yeni asgari ücret yüzde 34 zamla 11.402 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından sıra memur ve emekli zammına gelirken, yüzde 40-45'lik bir artış bekleniyor.

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Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı - Resim: 2

Memur ve emekli zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayında enflasyonun yüzde 2,81 artması bekleniyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 18,50 oluyor. Düzenlemede 2023'ün ilk 6 aylık enflasyonu baz alınacak ancak bu orana refah payı da eklenecek.

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Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı - Resim: 3

Kamu işçisine geçtiğimiz günlerde yüzde 45 oranında zam yapılmıştı. Memurlar bu artışın kendilerine de yansıtılmasını istemişti. Memur ve memur emeklisinin zammında yüzde 45 oranın referans alınması beklenirken, oranın yüzde 40-45 olacağı konuşuluyor. 

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Gözler memur ve emekli zammında: İşte konuşulan zam oranı - Resim: 4

Eğer memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23,69, yüzde 45 olursa ek zam 28,69 olacak.

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