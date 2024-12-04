Gözler İBB'nin 15 Bin Liralık Burs Başvuru Sonuçlarında! Tam 100 Bin Öğrenciye Verilecek! İşte Ayrıntılar…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs desteği için başvuru süreci Kasım ayında tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Burs hakkı kazananların isimleri İBB’nin online sistemi üzerinden duyurulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için İBB, 100 bin üniversite öğrencisine geri ödemesiz olarak toplamda 15 bin TL burs verecek. "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" olarak adlandırılan bu program kapsamında başvurular, 18 Ekim 2024 Cuma günü sona ermişti.
BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB’nin burs sonuçlarını hangi tarihte açıklayacağı konusunda öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından, burs hakkı kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.
Geri ödemesiz olarak sağlanacak bu eğitim desteği, üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarını karşılamada önemli bir katkı sunuyor. Öğrenciler sonuçların açıklanmasını heyecanla beklerken, İBB’nin önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK burs sonuçları ardından gözler İBB burs başvuru sonuçlarına çevrildi. KYK burs başvuru sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti. İBB burs başvuru sonuçlarının en geç aralık ayı ortalarına kadar duyurulması bekleniyor.
2024- 2025 DÖNEMİ BURS BAŞVURU SONUÇLARI
"https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca adaylar SMS ile bilgilendirilecek.
5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacaktır.
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
T.C. vatandaşı olmak,
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,
Ön lisans - lisans öğrencileri için üst yaş sınırı 30,
Yüksek lisans - doktora öğrencileri için üst yaş sınırı 40,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.