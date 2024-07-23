Gözler Faiz Kararında: İşte Dolar İçin Beklentiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Politika faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

23 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,93 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,83-32,93 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Dün açıklanan TCMB temmuz ayı anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi ortalama yüzde 42,95 oldu. Beklentiler, TCMB’nin hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan son günlerde gecelik TL faizi yüzde 50’nin altında gerçekleşiyor. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre iki sinyal dikkate alındığında, Merkez Bankasının bugünkü kararlarında da “sıkı para politikasına vurgu yapması” öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Haziranda beklenti altında kalan TÜFE rakamlarından sonra, faiz indirimi sesleri yükselmeye başlamıştı. Ancak TCMB Başkanı Fatih Karahan, sadece 1 aylık veriye bakarak hareket etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bugün politika faizinde bir değişiklik beklenmese de zorunlu karşılıklarda artış, yeni depo ihaleleri ve daha uzun vadeli fonlama imkanları gibi çeşitli tedbirler devreye alınabilir.

DOLARDA BEKLENTİLER NASIL?

“Sıkı para politikasına devam” kararı ve “TL’yi teşvik edecek yeni tedbirler” ile birlikte döviz kurlarında da stabil görünümün süreceği öngörülüyor. “Değerli TL” politikası, yıl sonu dolar fiyatı beklentilerini de aşağı çekiyor. TCMB’nin temmuz anketinde, 2024 sonu dolar tahmininin 37,75 TL’den 37,37 TL’ye kadar gerilediği görüldü.