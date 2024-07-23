Gözler Faiz Kararında: İşte Dolar İçin Beklentiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Faiz kararının ardından doların nasıl seyredeceği merak konusu. TCMB’nin temmuz anketinde, 2024 sonu dolar tahmininin 37,75 TL’den 37,37 TL’ye kadar gerilediği görüldü. İşte detaylar...

Gözler Faiz Kararında: İşte Dolar İçin Beklentiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, temmuz ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek. Politika faiz oranının yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor.

23 Temmuz 2024 dolar fiyatı 32,93 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 32,83-32,93 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

Dün açıklanan TCMB temmuz ayı anketinde, yıl sonu TÜFE beklentisi ortalama yüzde 42,95 oldu. Beklentiler, TCMB’nin hedeflerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Öte yandan son günlerde gecelik TL faizi yüzde 50’nin altında gerçekleşiyor. Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre iki sinyal dikkate alındığında, Merkez Bankasının bugünkü kararlarında da “sıkı para politikasına vurgu yapması” öngörülüyor.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Haziranda beklenti altında kalan TÜFE rakamlarından sonra, faiz indirimi sesleri yükselmeye başlamıştı. Ancak TCMB Başkanı Fatih Karahan, sadece 1 aylık veriye bakarak hareket etmeyeceklerini açıklamıştı. Bu kapsamda bugün politika faizinde bir değişiklik beklenmese de zorunlu karşılıklarda artış, yeni depo ihaleleri ve daha uzun vadeli fonlama imkanları gibi çeşitli tedbirler devreye alınabilir.

DOLARDA BEKLENTİLER NASIL?

“Sıkı para politikasına devam” kararı ve “TL’yi teşvik edecek yeni tedbirler” ile birlikte döviz kurlarında da stabil görünümün süreceği öngörülüyor. “Değerli TL” politikası, yıl sonu dolar fiyatı beklentilerini de aşağı çekiyor. TCMB’nin temmuz anketinde, 2024 sonu dolar tahmininin 37,75 TL’den 37,37 TL’ye kadar gerilediği görüldü.

Etiketler
Dolar
Dolar Güne Nasıl Başladı? Dolar Güne Nasıl Başladı?
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
AKP'nin Emeklilik Sistemi Düzenlemesiyle İlgili Çok Konuşulacak Kulis Emeklilik Sistemi Düzenlemesiyle İlgili Çok Konuşulacak Kulis
Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!