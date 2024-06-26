Gözler faiz kararında: 500 bin TL'nin faiz getirisi uçtu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Gözler faiz kararında: 500 bin TL'nin faiz getirisi uçtu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 27 Haziran Perşembe (yarın) günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Karar öncesi bankalardaki faiz oranları şu şekilde:

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 55,00 Net Getiri: 22.904 TL Vade Sonu Ödeme: 522.904 TL.

Odea Bank

Faiz Oranı: Yüzde 53,00 Net Getiri: 22.071 TL Vade Sonu Ödeme: 522.071 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 48,00 Net Getiri: 19.989 TL Vade Sonu Ödeme: 519.989 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 56,00 Net Getiri: 23.321 TL Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: Yüzde 49,00 Net Getiri: 20.405 TL Vade Sonu Ödeme: 520.405 TL

ING Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00 Net Getiri: 18.740 TL Vade Sonu Ödeme: 518.740 TL

Hayat Finans

Kâr Payı: Yüzde 44,12 Net Getiri: 18.373 TL Vade Sonu Ödeme: 518.373 TL

Yapı Kredi Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 23,00 Net Getiri: 9.578 TL Vade Sonu Ödeme: 509.578 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 15,30 Net Getiri: 6.372 TL Vade Sonu Ödeme: 506.372 TL

On Plus / Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 54,00 Net Getiri: 22.488 TL Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL

Fiba Bank

Faiz Oranı: Yüzde 57,00 Net Getiri: 23.737 TL Vade Sonu Ödeme: 523.737 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 56,00 Net Getiri: 23.321 TL Vade Sonu Ödeme: 523.321 TL

Deniz Bank

Faiz Oranı: Yüzde 54,00 Net Getiri: 22.488 TL Vade Sonu Ödeme: 522.488 TL.

Etiketler
Mevduat faizi Faiz Merkez Bankası
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