Gözler emekli maaşı zammında: SGK Uzmanı Özgür Erdursun rakam verdi, 'sınıra takılanlar' için tek formülü açıkladı
Emekli maaşı zammında düğüm bugün çözülüyor. Bakanlıklar, yapılacak iyileştirmeye ilişkin hazırladıkları çalışmaları sunacak. Ankara'da konuşulan rakamlar birer birer ortaya çıkarken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun 3 milyon kişinin 5 bin 450 TL 'sınırına' takıldığını söyledi. Tek formülü de açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ise yüzde 37,57 zam alacağı kesinleşmişti.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme tamamlandı.
Yüzde 37,57’lik zam oranının yükseltilmesine yönelik düzenleme, Kabine’ye sunulacak. Saat 14.00'te başlayacak Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
'ERDOĞAN BÜYÜK İHTİMAL 11 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAYACAK'
Mynet'te yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"En düşük emekli maaşının belli bir seviyeye çekilmesi söz konusu. Bir de yüzde 37,57’nin devlet memuruna verilen yüzde 49,25’lik orana da tamamlanması söz konusu. Oransal bir artışın emekli aylığına hiçbir yararı olmaz.
Yani yüzde 37,57 yapmayalım da yüzde 50 yapalım derlerse hiçbir yararı olmayacak. Bu nedenle beklenti seyyanen bir artış. En düşük emekli maaşını Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ihtimalle 11 bin lira olarak açıklayacak.
Bu rakamı da aylardır söylüyoruz. 11 bin 500 TL ve belki de seçim öncesinde, olma ihtimali çok az ama, 12 bin liraya çıkabilir bu rakam.
EMEKLİ KÖK MAAŞI 5 BİN 450 LİRANIN ALTINDA OLANLAR DİKKAT
Emekli kök maaşa atış yapılacak. 4 bin 500 lira kök maaşı olan birisine 1691 lira fark geliyor. Yüzde 50 zam yapılırsa 6 bin 750 lira olacak. Yani 5 bin 450 liraya kadar bir fark yok. Bu rakama kadar aylık alan da yaklaşık 3 milyon emekli var.
Bu çok büyük bir oran. En düşük emekli maaşı 11 bin liraya tamamlanır ama diğer kişilere de sadece seyyanen verilmeden oransal bir artış yapılırsa kendi içinde de adaletsiz bir durum olacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor.
Yarın başlayacak SGK emekli maaşı ödeme tarihleri öncesi milyonlarca kişi 'zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek?’ sorusuna yanıt arıyordu.
Özgür Erdursun milyonlarca kişinin merak ettiği tarihe ilişkin, "Zamlı emekli maaşı ödemeleri büyük ihtimal bu aya yetişmeyecek. Aradaki fark Şubat ayında ödenecek" dedi.
Kaynak: MYNET