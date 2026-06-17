Gözler Bu Karardaydı: Fed Faizi Sabit Tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantısında faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,50-3,75 bandında sabit bıraktı.

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Gözler Bu Karardaydı: Fed Faizi Sabit Tuttu
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Orta Doğu’da ABD-İsrail ortaklığıyla başlayan saldırının barış anlaşmasıyla sona ermesi piyasalarda rahatlama yaratırken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararına çevrildi. Fed, yeni Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki ilk toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde değiştirmeyerek yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed, karar metninde 'ek faiz ayarlamaları' ifadesine yer vermezken, istihdam artışının iş gücü büyümesiyle uyumlu seyrettiği ve işsizlik oranında sınırlı değişim yaşandığı vurgulandı.

Metinde ayrıca verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrettiği belirtilirken, Orta Doğu’daki çatışmaların da etkisiyle yüksek kalan belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızla büyümeye devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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