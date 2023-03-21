Gözler ABD'ye çevrildi: Dolar/TL'de Fed fiyatlanması!
Küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, dolar/TL'de gözler bugün başlayacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına çevrildi.
Bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı yatırımcıların odağına yerleşti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
DOLARDA SON DURUM
Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 19,0250'den işlem görüyor.
Dün, en düşük 18,9968, en yüksek 19,0259'u gören dolar/TL, günü 19,0103'ten tamamlamıştı.
DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ
Dün düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,5 azalışla günü 103,3 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 103,4 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanışının hemen altında 1,0720 seviyelerinden alıcı buluyor.
YATIRIMCILAR TEMKİNLİ
Öte yandan son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi.
Kaynak: Gerçek Gündem