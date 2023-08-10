Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü!
ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatlarında sınırlı yükseliş kaydedildi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne yükselişle başladı.
Dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında bin 669 liradan işlem görüyor.
Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde bin 673 liradan tamamlamıştı.