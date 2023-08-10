Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü!

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi altın fiyatlarında sınırlı yükseliş kaydedildi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü! - Resim: 1

Dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

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Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü! - Resim: 2

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

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Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü! - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,2 altında bin 669 liradan işlem görüyor.

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Gözler ABD'de: Gram altın sert düştü! - Resim: 4

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde bin 673 liradan tamamlamıştı.

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