Görünce Herkes Burun Kıvırıyor Ama Fiyatı Altınla Yarışıyor: Kilosu 3 Bin 400 TL'ye Satılıyor

Saray sofralarında gelişerek günümüze kadar gelen Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası yıllardır özel günlerde sofraların tam ortasındaki yerini koruyor. Konya'nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son dönemde fiyatıyla gündemden düşmüyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan talep, çiçek bamyasının kilosunun 3 bin 400 TL’ye kadar yükselmesine neden oldu.

Sarı rengi ve yüksek ekonomik değeri nedeniyle "sarı altın" olarak anılan çiçek bamya, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor.