Görünce Herkes Burun Kıvırıyor Ama Fiyatı Altınla Yarışıyor: Kilosu 3 Bin 400 TL'ye Satılıyor
Sarı rengi ve yüksek ekonomik değeri nedeniyle sarı altın olarak bilinen çiçek bamyanın kilosu 3 bin 400 TL'ye satılıyor. Üreticisinin yüzünü güldüren çiçek bamyanın faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Saray sofralarında gelişerek günümüze kadar gelen Konya mutfağının olmazsa olmazı bamya çorbası yıllardır özel günlerde sofraların tam ortasındaki yerini koruyor. Konya'nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son dönemde fiyatıyla gündemden düşmüyor. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan talep, çiçek bamyasının kilosunun 3 bin 400 TL’ye kadar yükselmesine neden oldu.
Sarı rengi ve yüksek ekonomik değeri nedeniyle "sarı altın" olarak anılan çiçek bamya, üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Amasya’nın Taşova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tesciline sahip olan bu özel ürün, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor.
ÇİÇEK BAMYANIN FAYDALARI NELER?
C vitamini ve polifenoller açısından zengin olan çiçek bamya, serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlayarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.
İçeriğindeki lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir, bu da kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.
Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığı önleyebilir.
Düzenli tüketildiğinde yüksek tansiyonu kontrol altına alarak kalp sağlığını destekleyebilir.
Araştırmalar, çiçek bamyanın diyabet hastaları için faydalı olabileceğini ve kan şekerini dengeleyebileceğini göstermektedir.
Yağ yakımını destekleyerek kilo kontrolüne yardımcı olabilir ve tokluk hissini artırarak aşırı yemeyi önleyebilir.
Vücuttaki toksinlerin atılmasını destekleyerek karaciğer yağlanmasını azaltabilir.
Sinir sistemini yatıştırıcı etkisiyle sakinleştirici bir rol oynayabilir.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin zararlarını azaltarak cildin yaşlanmasını geciktirebilir.