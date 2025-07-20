Gören Dokunmaya Kıyamıyor! Santimi 20 Bin Lira, 1.5 Metresi 3 Milyon Lira! 4 Ayda Ortaya Çıkıyor
Nevşehir'de el işçiliğiyle üretilen ve tamamı 12 ayar altınla süslenen dev seramik vazo, estetik zarafeti ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kapadokya'da faaliyet gösteren seramik atölyesinde dört ay süren titiz bir çalışmayla hazırlanan bu özel eser, 150 santimetrelik boyuyla yaklaşık 3 milyon TL’den alıcı buluyor. Ürünün sadece bir santimetresi ise 20 bin liraya denk geliyor.
Kaynak: İHA
Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe, dev vazonun üretim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Merteşe, "Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor" dedi.
ÜRÜN BÜYÜDÜKÇE DEĞERİ UÇUYOR
Merteşe, büyük parçaların üretiminin ciddi risk ve uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek, "Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor. Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzeme arttığı için ürünlerin fiyatları da artıyor" ifadelerini kullandı.
Hitit dönemi başta olmak üzere birçok sembollerle bezeli koleksiyonlar, geyik, keçi, ceylan ve fil gibi figürlerle kadim Anadolu kültürüne gönderme yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen atölye, ziyaretçilere hem eşsiz bir sanat yolculuğu sunuyor hem de seramik üretim sürecine birebir tanıklık etme imkânı veriyor.
GÖRENLER HAYRAN KALIYOR, DOKUNMAYA KIYAMIYOR
Ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği altın kaplamalı dev vazo, estetik ve el işçiliğinin en özel örneklerinden biri olarak vitrinlerde yerini alıyor. Görenlerin uzun süre incelediği, dokunmaya bile kıyamadığı bu sanat eseri, Kapadokya'nın kültürel mirasına modern bir yorum katıyor.