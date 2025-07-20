Gören Dokunmaya Kıyamıyor! Santimi 20 Bin Lira, 1.5 Metresi 3 Milyon Lira! 4 Ayda Ortaya Çıkıyor

Hitit dönemi başta olmak üzere birçok sembollerle bezeli koleksiyonlar, geyik, keçi, ceylan ve fil gibi figürlerle kadim Anadolu kültürüne gönderme yapıyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen atölye, ziyaretçilere hem eşsiz bir sanat yolculuğu sunuyor hem de seramik üretim sürecine birebir tanıklık etme imkânı veriyor.