Google’dan Kritik Güvenlik Uyarısı: Telefonlarda Bu Özelliği Mutlaka Kapatın
Google, akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan yeni bir siber saldırı türüne karşı dikkat çekici bir uyarı yayınladı. Şirket, "SMS Blaster" adı verilen saldırı yöntemine karşı korunmak amacıyla 2G bağlantısının devre dışı bırakılmasını tavsiye etti. Google, bu tür saldırıların operatörlerin sunduğu güvenlik filtrelerini aşarak doğrudan kullanıcı telefonlarına ulaşabildiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
SMS Blaster saldırıları, sahte baz istasyonları üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle saldırganlar, belirli bir bölgedeki telefonları doğrudan kendilerine bağlayarak operatör ağına ihtiyaç duymadan kötü amaçlı SMS’ler gönderebiliyor. Saldırılar genellikle kimlik avı amacı taşıyan mesajlar içeriyor. Bu teknik, hedef kişilerin telefon numaralarına bile ihtiyaç duymadan, bulundukları konum üzerinden herkesi hedef alabiliyor.
GÜVENLİK AÇIĞI 2G AĞLARINDA
Google, bu saldırıların temelinde 2G ağlarının güvenlik açıklarının bulunduğuna dikkat çekti. 2G bağlantısı etkin olan cihazlar, sahte baz istasyonlarına kolaylıkla bağlanabiliyor ve dolandırıcılık riski artıyor. Şirket, bu nedenle 2G desteğinin manuel olarak kapatılmasının önemli bir koruma sağlayacağını vurguladı.
AYAR NASIL KAPATILIR?
Android 16 sürümünde, bu ayar "Güvenlik ve Gizlilik > Gelişmiş Koruma" menüsü üzerinden kolaylıkla devre dışı bırakılabiliyor. Uzmanlar, 2G ağlarının tamamen kapatılmış olduğu bölgelerde dahi, cihazlarda bu bağlantının açık kalmasının risk yarattığını belirtiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerekli ayarı manuel olarak kontrol etmeleri öneriliyor.
GOOGLE’DAN TAVSİYE: AYARI HEMEN KONTROL EDİN
Google, tüm akıllı telefon sahiplerine, olası güvenlik tehditlerinden korunmak için cihaz ayarlarını gözden geçirme çağrısında bulundu. 2G bağlantısının kapatılması, siber saldırılara karşı alınabilecek en basit ve etkili önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.