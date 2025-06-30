Google’dan Kritik Güvenlik Uyarısı: Telefonlarda Bu Özelliği Mutlaka Kapatın

AYAR NASIL KAPATILIR?

Android 16 sürümünde, bu ayar "Güvenlik ve Gizlilik > Gelişmiş Koruma" menüsü üzerinden kolaylıkla devre dışı bırakılabiliyor. Uzmanlar, 2G ağlarının tamamen kapatılmış olduğu bölgelerde dahi, cihazlarda bu bağlantının açık kalmasının risk yarattığını belirtiyor. Bu nedenle, kullanıcıların gerekli ayarı manuel olarak kontrol etmeleri öneriliyor.