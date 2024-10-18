Google'dan Kripto Devrimi: Piyasalar Çok Fena Karışacak

Google'ın hedefi, 2030 yılına kadar küçük modüler reaktör (KMR) teknolojisini geliştirerek Bitcoin madenciliği ve yapay zeka projelerine temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak.

Bu stratejik ortaklık, kripto para madenciliği ve yapay zeka işlemlerinin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. KMR’ler, geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha küçük boyutları ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. Üstelik fabrikada üretilip istenilen yere taşınabilme özellikleri sayesinde esneklik sağlıyor.