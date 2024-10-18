Google'dan Kripto Devrimi: Piyasalar Çok Fena Karışacak
Google, enerji ihtiyacı yüksek teknolojiler için devrim niteliğinde bir adım atarak, Amerika merkezli nükleer mühendislik firması Kairos Power ile önemli bir iş birliğine imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Google'ın hedefi, 2030 yılına kadar küçük modüler reaktör (KMR) teknolojisini geliştirerek Bitcoin madenciliği ve yapay zeka projelerine temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamak.
Bu stratejik ortaklık, kripto para madenciliği ve yapay zeka işlemlerinin yüksek enerji ihtiyacını karşılamak için daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmayı amaçlıyor. KMR’ler, geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha küçük boyutları ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle dikkat çekiyor. Üstelik fabrikada üretilip istenilen yere taşınabilme özellikleri sayesinde esneklik sağlıyor.
KMR'LER BİTCOİN MADENCİLİĞİNDE TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK
Kripto para madenciliği sektörü, yüksek enerji tüketimi nedeniyle çevresel ve mali eleştirilerin odağında yer alıyor. Ancak küçük modüler reaktörlerin devreye girmesiyle birlikte bu sorunlara çevreci ve sürdürülebilir bir çözüm sunulması bekleniyor. KMR'lerin düşük personel gereksinimi ve çevre dostu yapısı, özellikle büyük veri merkezleri ve madencilik operasyonları için cazip bir seçenek haline geliyor.
"TEMİZ DÖNÜŞÜMDE KRİTİK BİR ADIM"
Google, bu iş birliğiyle kripto madenciliği ve yapay zeka işlemlerinde enerji maliyetlerini düşürmeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı hedefliyor. Google’ın enerji ve iklim direktörü Michael Terrell, “Bu proje, temiz enerji dönüşümünde kritik bir adım” şeklinde açıklama yaparak nükleer enerjinin potansiyeline dikkat çekti.
Her ne kadar başlangıç maliyetleri yüksek olsa da uzmanlar, KMR teknolojisinin yaygınlaştıkça maliyetlerin düşeceğini öngörüyor.