Google Otomobil Piyasasına Gözünü Dikti: Yeni Dönem Başlıyor

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Gemini, ayrıca Google Maps ile entegre şekilde çalışarak mekan önerileri sunuyor ve kullanıcı yorumlarını özetleyebiliyor. Android Auto platformunda bu özelliklerin daha da geliştirilmesi bekleniyor.

Kullanıcılar, Gemini’ye seyahat etmek istedikleri mekan türünü söyleyerek kendilerine özel öneriler alabilecek. Bunun yanı sıra, mekanların çalışma saatleri, kullanıcı yorumları ve diğer detaylara kolayca erişebilecekler.