Google Haritalar'daki Gizli 51. Bölge'de Gizemli Üçgen Kule Keşfedildi

ABD’nin Nevada eyaletindeki ünlü “51. Bölge” yakınlarında bulunan sırlarla dolu üçgen biçimli kule, Google Haritalar kullanıcılarının dikkatini çekti. Las Vegas’ın yaklaşık 130 kilometre kuzeybatısındaki Nevada çölünün ıssız bir noktasında yer alan bu yapı, internet ortamında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Google Haritalar'daki Gizli 51. Bölge'de Gizemli Üçgen Kule Keşfedildi
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Bölge, uzun yıllardır UFO efsaneleri ve gizemli olaylarla anılan, yüksek güvenlikli ABD Hava Kuvvetleri üssü olarak biliniyor. Bölgede yer alan bu gizemli kule ise, komplo teorisyenleri arasında “uzaylı temasına işaret eden” bir obje olarak yorumlanıyor.

Kulenin şekli ve gizemi, bazı yorumcular tarafından Stanley Kubrick’in klasik bilim kurgu filmi 2001: Bir Uzay Destanı’nda yer alan esrarengiz monolit ile karşılaştırıldı. Google Haritalar kullanıcıları, “37.24624° K, 115.82334° B” koordinatlarını girerek yapıyı yakından inceleyebiliyor.

Google Haritalar'daki Gizli 51. Bölge'de Gizemli Üçgen Kule Keşfedildi - Resim : 1

Nevada’nın geniş, gizli ve askeri tesislerle dolu bölgelerinden biri olan ve resmi olarak Goumi Havaalanı veya Groom Gölü olarak bilinen alana bitişik olan kule, bölgedeki güneş ışığı nedeniyle güçlü bir gölge oluşturuyor. Bu gölge, sosyal medyada bir kullanıcının kuleyi “son derece hassas bir güneş saati” olarak tanımlamasına yol açtı.

Garip olan, Google Haritalar’ın bu yapıya herhangi bir isim vermemesi. Kullanıcılar, kuleye tıkladıklarında yalnızca koordinat bilgisi gösteren basit bir açılır pencere ile karşılaşıyorlar.

Kulenin yüksekliği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Tahminler 45 ila 58 metre arasında değişirken, yapının yaklaşık 20 yıl önce inşa edildiği, ancak ABD hükümeti tarafından ancak 2013 yılında resmen tanındığı belirtiliyor.

Google Haritalar'daki Gizli 51. Bölge'de Gizemli Üçgen Kule Keşfedildi - Resim : 2

GİZEMİN ARKASINDAKİ AÇIKLAMA

Uzmanlar ve bazı sosyal medya kullanıcıları, bu yapının amacına dair mantıklı bir açıklama getiriyor. Kule, uçak ya da maketlerin radar görünürlüğünü ölçmek için yapılan “radar kesit alanı” (RCS) testlerinde kullanılıyor olabilir. Bu testlerde, radarın nesneleri ne kadar algıladığı ölçülüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kuleyi şöyle tanımladı: “Gölgesi ve yüksek konumu, prototip uçakların veya tam ölçekli modellerin test edildiği pilon yapılarına çok benziyor.”

ABD hükümetinin askeri projelerde gizliliği ön planda tutması sebebiyle, bu tür yapılar uzun süre çeşitli spekülasyonlara ve efsanelere konu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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