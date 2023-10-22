Gonca Soylu, Parolapara’nın CMO’su oldu

Geleneksel finans çözümlerine karşın hızla büyüyen fintek (finansal teknoloji) sektöründen yeni bir atama haberi geldi. Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Parolapara’nın yönetim kadrosuna yeni bir isim katıldı. Teknoloji ve pazarlama departmanlarındaki 15 yıllık tecrübesiyle bugüne kadar birçok başarıya imza atan Gözde Soylu, 18 Eylül itibarıyla Parolapara’nın CMO’su (Pazarlama Yöneticisi) oldu. Gözde Soylu, yeni pozisyonuyla birlikte şirketin dijital dönüşüm sürecini yönlendirecek ve büyüme hedeflerine katkıda bulunacak.



“Gözde Soylu’nun büyüme ve müşteri odaklı yaklaşımımızı güçlendireceğine inanıyoruz”



Parolapara CMO’su Gözde Soylu, yeni görevi hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Teknolojik altyapısıyla güvenli ve hızlı ödeme çözümleri sunan Parolapara, sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi bulunan bir yönetim kadrosuna sahip. Böyle bir ekibin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Teknolojinin yaşamımızın merkezi haline geldiği bu çağda, şirketimizin dijitalleşmesine rehberlik ederken, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni çözümler geliştirilmesinde de rol alacağım.”



Kariyeri boyunca teknoloji ve pazarlama departmanlarında önemli roller üstlenen Gözde Soylu, Türk Telekom, Doğuş Grubu - Zingat, Autorola Türkiye, ininal ve Emlakjet gibi şirketlerde görev aldı. Bu atamanın, şirketlerinin sektördeki liderliğini pekiştirmek için atılmış önemli bir adımı temsil ettiğini belirten Gözde Soylu'nun yönetim ekibine katılmasının, şirketin büyüme hedeflerini destekleyeceğini ve müşteri odaklı yaklaşımlarını güçlendireceğini öngördüklerini açıkladı.