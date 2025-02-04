Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Resim: 1

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 96 personel merkez teşkilatında, 464 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.

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Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Resim: 2

BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

Adaylar, başvurularını 5-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili bilgilere Göç İdaresi Başkanlığı’nın www.goc.gov.tr internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecek.

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Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak - Resim: 3

BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Adayların, sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS)

KPSSP3,
KPSSP93,
KPSSP94
puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.

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