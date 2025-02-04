Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ

Adaylar, başvurularını 5-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili bilgilere Göç İdaresi Başkanlığı’nın www.goc.gov.tr internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecek.