Göç İdaresi Başkanlığı 560 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 560 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 96 personel merkez teşkilatında, 464 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.
BAŞVURU VE SINAV SÜRECİ
Adaylar, başvurularını 5-14 Şubat 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapabilecek.
Sözlü sınava katılacak adaylar, sınav tarihi, saati ve yeri ile ilgili bilgilere Göç İdaresi Başkanlığı’nın www.goc.gov.tr internet sitesi ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ulaşabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Adayların, sınavın yapılacağı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS)
KPSSP3,
KPSSP93,
KPSSP94
puan türlerinden herhangi birinden en az 65 puan almış olmaları gerekiyor.