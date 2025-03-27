Global Yatırım Holding'den Dikkat Çeken Karar! Borsada Harekete Geçtiler
Global Yatırım Holding, sermaye piyasalarında yaşanan son dalgalanmalar nedeniyle hisse geri alım programını devreye aldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, olağan dışı piyasa koşullarının etkisini azaltmak, sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve başta küçük yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla geri alım sürecine başladığını açıkladı.
GENEL KURUL ONAYI BEKLENMEKSİZİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Şirketten yapılan açıklamada, 14 Mart 2025 tarihli geri alım programının, Genel Kurul onayı beklenmeden derhal uygulamaya konulduğu belirtildi. Program kapsamında, borsadan geri alınabilecek azami hisse adedi 195 milyon lot (şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’u) olarak belirlendi. Azami fon tutarı ise 2,5 milyar TL olarak açıklandı.
Geri alım işlemlerinin ilk Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulacağı ve Genel Kurul onayının ardından programın planlandığı şekilde devam edeceği kaydedildi.
SPK, GERİ ALIMLARI KOLAYLAŞTIRDI
Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da son dönemde piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle, halka açık şirketlerin pay geri alımlarını kolaylaştırmaya yönelik kararlar almıştı. Global Yatırım Holding'in attığı bu adımın, söz konusu düzenlemelerle uyumlu olduğu ifade edildi.