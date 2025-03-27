Global Yatırım Holding'den Dikkat Çeken Karar! Borsada Harekete Geçtiler

GENEL KURUL ONAYI BEKLENMEKSİZİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Şirketten yapılan açıklamada, 14 Mart 2025 tarihli geri alım programının, Genel Kurul onayı beklenmeden derhal uygulamaya konulduğu belirtildi. Program kapsamında, borsadan geri alınabilecek azami hisse adedi 195 milyon lot (şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’u) olarak belirlendi. Azami fon tutarı ise 2,5 milyar TL olarak açıklandı.