Giyim Devi Resmen İflas Etti! 540 Mağazası Apar Topar Kapatıldı

Dünyanın önde gelen giyim markalarından biri daha iflas bayrağını çekti. ABD merkezli perakende zinciri Rue 21, iflas başvurusunda bulunarak ülkedeki 540 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Giyim Devi Resmen İflas Etti! 540 Mağazası Apar Topar Kapatıldı - Resim: 1

Perakende sektöründe yaşanan kriz, yalnızca ABD'yi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar, işten çıkarmalara ve mağaza kapatmalara yol açarken, birçok ünlü marka iflasını açıklamak zorunda kaldı. Daha önce JC Penney, Neiman Marcus ve Lord & Taylor gibi büyük markalar da iflas etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
İslam Memiş: Hazır Olun, Cuma Günü Başlıyor İslam Memiş: Hazır Olun, Cuma Günü Başlıyor
Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk Oldu! Altın Fiyatlarını Altüst Edecek Uyarı Geldi Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk Oldu! Altın Fiyatlarını Altüst Edecek Uyarı Geldi
Eylül Ayında Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu Eylül Ayında Satılan En Ucuz Sıfır Otomobiller Belli Oldu
Tapu Devrinde Sil Baştan Sistem! Yeni Tedbirlerin Detayı Belli Oldu Tapu Devrinde Sil Baştan Sistem! Yeni Tedbirlerin Detayı Belli Oldu
Beklenen Talimat Bankalara Gitti: Bütün Kredi Kartı Limitleri Bu Seviyeye Düşürülecek Beklenen Talimat Bankalara Gitti: Bütün Kredi Kartı Limitleri Bu Seviyeye Düşürülecek
Ozan Bingöl'den Emeklilere Kötü Haber: Büyük Kesinti Olacak Ozan Bingöl'den Emeklilere Kötü Haber: Büyük Kesinti Olacak
Atilla Yeşilada: Çok Sert Çakılacak Atilla Yeşilada: Çok Sert Çakılacak
TÜVTÜRK’ten Flaş Karar: Araç Muayene Ücretine Dev Zam TÜVTÜRK’ten Flaş Karar: Araç Muayene Ücretine Dev Zam
Kırmızı Et Devi İflas Bayrağını Çekti! Et Fiyatları Fırlayacak Kırmızı Et Devi İflas Bayrağını Çekti! Et Fiyatları Fırlayacak
KAP Bildirildi! Borsada Bu Hisseler Yasaklandı KAP Bildirildi! Borsada Bu Hisseler Yasaklandı
Bankaya Uğrayan Emekli Yaşadı! Maaşına Ek 18 Bin Lira Para Alacak Bankaya Uğrayan Emekli Yaşadı! Maaşına Ek 18 Bin Lira Para Alacak
Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi! Gram Altın'da Yeni Rekor Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi! Gram Altın'da Yeni Rekor