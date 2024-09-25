Giyim Devi Resmen İflas Etti! 540 Mağazası Apar Topar Kapatıldı
Dünyanın önde gelen giyim markalarından biri daha iflas bayrağını çekti. ABD merkezli perakende zinciri Rue 21, iflas başvurusunda bulunarak ülkedeki 540 mağazasının tamamını kapatma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Perakende sektöründe yaşanan kriz, yalnızca ABD'yi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar, işten çıkarmalara ve mağaza kapatmalara yol açarken, birçok ünlü marka iflasını açıklamak zorunda kaldı. Daha önce JC Penney, Neiman Marcus ve Lord & Taylor gibi büyük markalar da iflas etmişti.
Kaynak: Haber Merkezi