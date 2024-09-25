Giyim Devi Resmen İflas Etti! 540 Mağazası Apar Topar Kapatıldı

Perakende sektöründe yaşanan kriz, yalnızca ABD'yi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Pandemi sonrası ekonomik dalgalanmalar, işten çıkarmalara ve mağaza kapatmalara yol açarken, birçok ünlü marka iflasını açıklamak zorunda kaldı. Daha önce JC Penney, Neiman Marcus ve Lord & Taylor gibi büyük markalar da iflas etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi