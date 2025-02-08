Gıda ve Yatırım Devleri Halka Arz Oluyor! Borsayı Titretecek Gelişme
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde iki şirketin halka arz başvurusuna onay verdiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sürecini başlatmak için gerekli izni aldı.
BALSU GIDA HALKA AÇILIYOR
SPK’nın onayına göre Balsu Gıda, mevcut 1 milyar TL olan sermayesini 1,112 milyar TL’ye yükseltecek. Halka arz kapsamında 112 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
BALSU GIDA PAY FİYATI BELLİ OLDU
Bunun yanı sıra, mevcut ortaklardan CZ Holding A.Ş., elindeki 166 milyon TL nominal değerli B grubu payları satışa sunacak. Balsu Gıda’nın halka arz edilecek paylarının fiyatı ise 17,57 TL olarak belirlendi.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI DA HALKA ARZA HAZIR
Halka arz onayı alan bir diğer şirket ise Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu. Şirketin 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 268 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 68 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PAY FİYATI
Ayrıca, ana hissedarlardan Bulls Yatırım Holding A.Ş., elindeki 4,5 milyon TL nominal değerli B grubu payları halka arz edecek. Şirketin halka arz fiyatı ise 12,18 TL olarak açıklandı.
Her iki şirketin de halka arz sürecinin yatırımcı talepleri doğrultusunda ilerleyeceği ve halka arz takviminin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtiliyor.