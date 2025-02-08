Gıda ve Yatırım Devleri Halka Arz Oluyor! Borsayı Titretecek Gelişme

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI DA HALKA ARZA HAZIR

Halka arz onayı alan bir diğer şirket ise Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu. Şirketin 200 milyon TL olan mevcut sermayesi, 268 milyon TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda 68 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI PAY FİYATI

Ayrıca, ana hissedarlardan Bulls Yatırım Holding A.Ş., elindeki 4,5 milyon TL nominal değerli B grubu payları halka arz edecek. Şirketin halka arz fiyatı ise 12,18 TL olarak açıklandı.

Her iki şirketin de halka arz sürecinin yatırımcı talepleri doğrultusunda ilerleyeceği ve halka arz takviminin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtiliyor.