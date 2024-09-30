Gıda Ürünlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlık Harekete Geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde güvenilirlik ve sağlık standartlarının artırılmasına yönelik harekete geçti. Bakan İbrahim Yumaklı, "Güvenilir Gıdada Yeni Dönem" başlığıyla yarın İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısında, gıda ürünlerine ilişkin yeni sistem hakkında detaylı bilgi verecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Gıda Ürünlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlık Harekete Geçti - Resim: 1

Toplantıda, özellikle taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerine yönelik kamuoyu bilgilendirmesine dair yeni düzenlemeler açıklanacak. Bakan Yumaklı'nın saat 10.00’da başlayacak toplantısında, gıda güvenliği konusunda kamuoyunu daha şeffaf bir şekilde bilgilendirecek olan yeni sistemin detaylarının paylaşılması bekleniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki ve hayvan sağlığına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirdi. Bitki koruma ürünlerinin bazı türlerinin yasaklanması, kalıntılarla mücadele, şap hastalığına karşı aşılama sayısının artırılması gibi önlemlerle gıda güvenliği standartları daha da sıkılaştırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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