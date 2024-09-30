Gıda Ürünlerinde Yeni Dönem Başlıyor: Bakanlık Harekete Geçti

Toplantıda, özellikle taklit ve tağşiş yapan gıda işletmelerine yönelik kamuoyu bilgilendirmesine dair yeni düzenlemeler açıklanacak. Bakan Yumaklı'nın saat 10.00’da başlayacak toplantısında, gıda güvenliği konusunda kamuoyunu daha şeffaf bir şekilde bilgilendirecek olan yeni sistemin detaylarının paylaşılması bekleniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki ve hayvan sağlığına yönelik önemli düzenlemeler hayata geçirdi. Bitki koruma ürünlerinin bazı türlerinin yasaklanması, kalıntılarla mücadele, şap hastalığına karşı aşılama sayısının artırılması gibi önlemlerle gıda güvenliği standartları daha da sıkılaştırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi