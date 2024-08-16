Gıda Sektöründe Dev Adım: 36 Milyara Satın Alıyor

M&M's ve Snickers gibi ünlü markaların sahibi Mars, Pringles, Kellogg's, Cheez-It ve Pop-Tarts gibi markaların üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

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Gıda Sektöründe Dev Adım: 36 Milyara Satın Alıyor - Resim: 1

Amerikalı gıda devi Mars, Kellanova'yı hisse başına 83,50 dolar nakit karşılığında satın almak için net borç dahil toplam 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte Kellanova, Mars Snacking'in bir parçası olacak ve Mars'ın küresel pazarda daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Anlaşmanın Kellanova Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandığı ve satın alma işleminin Kellanova hissedarları ile düzenleyici kurumların onayına tabi olduğu belirtildi. İşlemin 2025'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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