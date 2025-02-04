Gıda Sektöründe Büyük Kriz: İş Gıda Konkordato Talep Etti, 7 Bin Çalışan İçin Harekete Geçildi

“FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”

İş Gıda, Yum! Brands'in franchise anlaşmasını feshetmesinin ardından 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işletmeye 2020 ve 2022 yıllarında başladıklarını ve üç yıl içinde restoran sayısını yüzde 300 artırarak 537’ye ulaştırdıklarını duyurdu.

Şirket, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağladığını ve bu başarısı nedeniyle 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından “Yum! Büyüme Ortağı” ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Açıklamada, tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının global operasyonel standartlara uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak incelendiği ve operasyonun kalite standartlarını karşıladığı sürece faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi.

Ancak konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin geleceğine dair belirsizlik sürerken, sektördeki diğer büyük markaların işsiz kalan çalışanlar için nasıl bir adım atacağı merak konusu.