Gıda Sektöründe Büyük Kriz: İş Gıda Konkordato Talep Etti, 7 Bin Çalışan İçin Harekete Geçildi
Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda, mali zorluklarla karşı karşıya. 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketin geleceği belirsizliğini korurken, işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan 7 bin çalışan için sektöre istihdam çağrısı yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Holding ve iştiraklerinin konkordato başvurusu, sektörde geniş yankı uyandırdı. Grubun iştiraklerinden İş Gıda, konkordato sürecine girmeden önce KFC ve Pizza Hut markalarını kapsayan franchise anlaşmasının Yum! Brands tarafından feshedilmesiyle sarsıldı.
BÜYÜK RESTORAN ZİNCİRLERİNİ HAREKETE GEÇMEYE DAVET ETTİ
Bu gelişmenin ardından yeme-içme sektöründe, KFC ve Pizza Hut’ta çalışan binlerce kişi için destek çağrıları yapılmaya başlandı. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve danışmanlık hizmeti veren Ahmet Yılmaz, sosyal medya üzerinden çağrıda bulunarak McDonald's, Burger King, Komagene, Tavuk Dünyası, Maydonoz Döner ve Nusret gibi büyük restoran zincirlerini harekete geçmeye davet etti. Ayrıca Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Mustafa Aydın ve yönetim kurulu üyelerine de konuyla ilgili adım atılması yönünde çağrıda bulundu.
"7 BİN ÇALIŞAN VE AİLELERİ MAĞDUR"
Yılmaz, İş Gıda’daki maaş ödemelerinde aksamalar yaşandığını, bazı şubelerde ürün tedarikinin yapılamadığını ve bu durumun yalnızca çalışanları değil, aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişiyi zor durumda bıraktığını belirtti.
"MARKAYA GÜVENEREK İŞE BAŞLADILAR"
Yaşanan gelişmelerin çalışanlar açısından büyük mağduriyet yarattığını ifade eden Yılmaz, “Yeni evlenen, kira ödeyen, taksitleri olan, çocuk okutan, hastası bulunan binlerce kişi markaya güvenerek bu işe girdi. Ancak franchise sisteminde markanın asıl sahibi, geçmişte tüm hakları personeliyle birlikte İş Gıda’ya devretti. Şimdi bu çalışanların hiçbir hakkı kalmadı. Bu, yalnızca İş Gıda çalışanları için değil, Türkiye genelinde franchise veren tüm markalar için de kötü bir örnek. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bu insanlara iş imkânı tanımalı” dedi.
İLK YANIT MAYDONOZ DÖNER VE MY FRİED CHİCKEN'DAN GELDİ
Yılmaz’ın çağrısına ilk yanıt, Maydonoz Döner ve My Fried Chicken’in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şeyhin’den geldi. Şeyhin, bu markalardan iş arayan kişilere liyakat ve yetkinlikleri doğrultusunda istihdam fırsatı sunduklarını belirtti. İşsiz kalan restoran çalışanlarının da Yılmaz’a destek mesajları gönderdiği öğrenildi.
“FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR”
İş Gıda, Yum! Brands'in franchise anlaşmasını feshetmesinin ardından 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işletmeye 2020 ve 2022 yıllarında başladıklarını ve üç yıl içinde restoran sayısını yüzde 300 artırarak 537’ye ulaştırdıklarını duyurdu.
Şirket, yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağladığını ve bu başarısı nedeniyle 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından “Yum! Büyüme Ortağı” ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Açıklamada, tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının global operasyonel standartlara uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak incelendiği ve operasyonun kalite standartlarını karşıladığı sürece faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi.
Ancak konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin geleceğine dair belirsizlik sürerken, sektördeki diğer büyük markaların işsiz kalan çalışanlar için nasıl bir adım atacağı merak konusu.