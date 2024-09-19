Gıda, Kıyafet, Kırtasiye Ürünleri... Türkiye'de Hayat Artık 'Askı'da!

Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken, yoksulluk oranı da giderek büyüyor. Vatandaşlar, gerçekliği sık sık tartışılan resmi enflasyon oranıyla dahi aynı doğrultuda ücret zammı alamadıkları için hayat pahalılığı karşısında eziliyor. Bu durumda birçok kalemde "askıda" uygulamasının yaygınlaşmasına neden oluyor.

Sözcü'den Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre; Yalova’da bir kırtasiyeci, ihtiyaç sahibi öğrencilere okul malzemesi desteğinde bulunmak için “askıda defter kalem” uygulaması başlattı. Kırtasiye dükkanı işleten Dilek Yaşar, maddi durumu iyi olmayan çocuklara askıda defter kalem uygulamasıyla ulaşmaya çalışıyor. Yaşar, yakınlarının desteğiyle başlattığı çalışmaya, alışverişe gelen vatandaşların da katkı sağladığını söyledi.

FIRINLARDA BAŞLADI

Ekmek ve simide yapılan yüksek zamlarla 10 ile 15 lira arasında değişen fiyatlar ilk olarak fırınlarda askıda ekmek, simit uygulamasını yaygınlaştırdı. Eskiden öğrenciler de faydalansın diye başlanan uygulamadan, artık 7’de 70’e herkes ihtiyaç sahibi olduğu için, faydalanmaya çalışıyor.

Yoksulluk her geçen yıl katlanınca askıda uygulamasına kıyafetler de eklendi. Belediyelerin vatandaşın çok cüzi fiyatlara yemeğe ulaşabilmesi için açtığı Kent Lokantaları da ucuz yemeğe dahi ulaşamayanlar için askıda yemek uygulaması başlattı.

KENT LOKANTASINDA DA BAŞLIYOR

Bandırma Belediyesi Halk Lokantası açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke genelindeki Kent Lokantalarında askıda yemek uygulamasının başlayacağını açıkladı . Özel, “Cebinde parası olan burada yemek yer, hesabını öderken ya da buradan geçen, girer hiç yemek yemeden ‘ben 200 lira veriyorum, 4 yoksula yemek vermek istiyorum, askıya as’ dendiğinde fiş alınacak, oraya 4 yemek asılacak. Askıdan yemek yemeye hakkı olduğunu gören zor durumdaki vatandaş hiç kimse fark etmeden sanki kredi kartıyla ödüyormuş gibi buradan ücretsiz yemeğini alacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü