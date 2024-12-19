Gıda Devinin Hisseleri Uçtu! 100 Lot 300 Lota Yükseldi
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR), bedelsiz sermaye artırımı sürecini tamamladığını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gerekli onayın alındığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Etiler Gıda’nın çıkarılmış sermayesi, %200 oranında artırılarak 40 milyon TL’den 120 milyon TL’ye yükseltildi. Bu artış, şirketin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılandı. Ayrıca, bu süreçte şirket esas sözleşmesindeki "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddede değişiklik yapıldı.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayemiz, 500.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %200 oranında artırılarak, tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle 120.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüş alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
SPK ONAYI VE YATIRIMCILAR İÇİN ANLAMI
Sermaye Piyasası Kurulu, şirketin başvurusunu 16 Aralık 2024 tarihinde onayladı ve bu gelişme şirketin finansal yapısını güçlendirme ve yatırımcı güvenini artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Yatırımcılar açısından, bu bedelsiz sermaye artırımıyla ellerindeki her 100 lot, 300 lota yükselmiş oldu. Bu tür gelişmelerin, piyasa değeri üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.
Sermaye artırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin tüm detayların yer aldığı onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni KAP üzerinden kamuoyuna sunuldu.