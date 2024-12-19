Gıda Devinin Hisseleri Uçtu! 100 Lot 300 Lota Yükseldi

Yatırımcılar açısından, bu bedelsiz sermaye artırımıyla ellerindeki her 100 lot, 300 lota yükselmiş oldu. Bu tür gelişmelerin, piyasa değeri üzerinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Sermaye artırımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin tüm detayların yer aldığı onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni KAP üzerinden kamuoyuna sunuldu.