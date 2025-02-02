Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti
KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye temsilcisi İş Gıda AŞ, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve bağlı grup firmalarına 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
İş Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına yapılan başvuruda, grubun toplam borcunun 7.7 milyar TL olduğu ifade edildi. Türkiye genelinde 537 KFC ve Pizza Hut restoranı işleten grubun, mali krizi aşamayınca konkordato yoluna gittiği belirtildi. Şirketin 6 bin çalışanının geleceği ise belirsizliğini koruyor.
BÜYÜME HIZI BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRDI
Son yıllarda hızlı bir büyüme süreci yaşayan İş Gıda, her yeni restoran açılışı için ortalama 300 bin dolar yatırım yaptı. Ancak, finansal yükün artması şirketin ödeme zorlukları yaşamasına yol açtı.
YUM! BRANDS İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI
İş Gıda, finansal krizi aşmak için KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands ile görüşmeler gerçekleştirdi. İddiaya göre, bazı restoranların Yum! Brands tarafından devralınması gündeme geldi, ancak bu anlaşma sağlanamayınca kriz daha da derinleşti. Şirket, "Yum tarafından verilen destek sözlerinin yerine getirilmemesi ve teşviklerin ödenmemesi büyüme stratejilerimizi zora soktu" ifadelerini dilekçesinde paylaştı.
MAHKEMEDEN KONKORDATO KARARI
Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Prof. Dr. Serdar Kale, Yeminli Mali Müşavir (YMM) Sabit Selman Tünal ve YMM Ferhat Kurç’u konkordato komiseri olarak atadı. Ancak grubun bir diğer şirketi olan Peyman Kuruyemiş AŞ'nin başvurusu, şirket merkezinin Eskişehir’de olması nedeniyle yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi.
Şirketin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, konkordato süreci kapsamında borç yapılandırma adımlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.