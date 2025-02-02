Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti

YUM! BRANDS İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

İş Gıda, finansal krizi aşmak için KFC ve Pizza Hut’ın sahibi Yum! Brands ile görüşmeler gerçekleştirdi. İddiaya göre, bazı restoranların Yum! Brands tarafından devralınması gündeme geldi, ancak bu anlaşma sağlanamayınca kriz daha da derinleşti. Şirket, "Yum tarafından verilen destek sözlerinin yerine getirilmemesi ve teşviklerin ödenmemesi büyüme stratejilerimizi zora soktu" ifadelerini dilekçesinde paylaştı.